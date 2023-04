Herber Schlag für Google: Samsung zieht alten Suchmaschinen-Konkurrent für ihre Handys in Betracht

Google könnte ein Umsatzverlust von 3 Milliarden Dollar erwarten.

Welche Suchmaschine nutzt ihr? Lasst uns raten: Wahrscheinlich Google, oder? Wenn ihr gerne Samsung-Geräte nutzt, könnte sich zumindest die Standard-Suchmaschine eurer Geräte ändern. Und das ausgerechnet zum jahrelang verpönten Google-»Konkurrenten« Bing.

Doch die Neuauflage von Bing gibt, mit GPT-4 unter der Haube, einen beachtlichen Chatbot ab. Im Vergleich zu ChatGPT kann dieser sogar das Internet für sich nutzen und somit auch aktuelle Daten liefern, Quellen angeben und Links durchsuchen.

Kein Wunder also, dass Samsung momentan darüber nachdenkt, Google als Standard-Suchmaschine abzuschaffen und dafür Bing einzuführen.

Bing als Standard auf Samsung-Geräten?

(Bild: Samsung)

Gemäß einem kürzlich veröffentlichten Bericht erwägt der südkoreanische Handyhersteller Samsung, die Standard-Suchmaschine von Google auf Microsofts Bing zu wechseln.

Sollten sie diesen Schritt tatsächlich wagen, könnten Besitzer der neuesten Galaxy-Modelle schon bald mit einer völlig anderen Sucherfahrung konfrontiert werden.

Ein Bericht der New York Times spricht von der Überraschung der Google-Mitarbeiter über diese Nachricht. Sie hat angeblich zu regelrechter Panik innerhalb des Suchmaschinen-Giganten geführt.

Der New York Times zufolge rief Google daraufhin Mitarbeiter dazu auf, an einer Präsentation zu arbeiten, die Samsung besänftigen sollte. Allerdings sollen die Reaktionen auf diesen Aufruf eher überrascht und ungläubig gewesen sein.

3 Milliarden Dollar Umsatzverlust für Google?

Immer mehr Unternehmen arbeiten an einer KI-gestützten Suche. Google scheint jetzt verstärkt darum bemüht zu sein, ein ausgereiftes Produkt auf den Markt zu bringen. So wollen sie dann endlich Microsofts ChatGPT-unterstützte Bing-Erfahrung Konkurrenz machen. Google Bard hinkt nämlich noch etwas hinterher.

Sollte Samsung tatsächlich zu Bing wechseln, könnte dies für Google einen jährlichen Umsatzverlust von geschätzten 3 Milliarden US-Dollar bedeuten. Eine zwölfjährige Partnerschaft zwischen Google und Samsung, die bisher weltweit die Google-Suche als Standardoption für Galaxy-Nutzer bereitgestellt hat, würde damit enden.

Momentan wird der Vertrag zwischen Samsung und Google jedoch noch verhandelt, so dass es durchaus sein kann, dass Google-Suche vorerst die Wahl als Standardoption bleibt.

Wie gefällt euch der Gedanke Bing als Suchmaschine zu nutzen? Habt ihr das neue Bing schon mal ausprobiert? Das kann sich tatsächlich lohnen. Wenn ja, für was habt ihr es genutzt? Habt ihr vielleicht einen Tipp, für was es besonders gut geeignet ist? Schreibt uns eure Meinungen und Tipps gerne in die Kommentare!