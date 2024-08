Google Chrome bekommt bald drei neue Funktionen – eine davon macht Geizhals und Co. Konkurrenz

Google Chrome bekommt drei neue KI-Funktionen.

Google hat auf der hauseigenen The Keyword Webseite drei neue Funktionen für den Google Chrome Webbrowser angekündigt. Alle drei nutzen die neusten Versionen von Google KI und Gemini.

Hier sind die Details:

V isuelle Suche per Google Lens – Hierbei können Chrome Anwender beliebige Objekte auf Webseiten auswählen, um danach zu suchen und mehr Informationen zu erhalten.

– Hierbei können Chrome Anwender beliebige Objekte auf Webseiten auswählen, um danach zu suchen und mehr Informationen zu erhalten. Vergleich von Produkten – Eine neue Option, um Produkte, die auf verschiedenen Webseite angezeigt werden, zu vergleichen.

– Eine neue Option, um Produkte, die auf verschiedenen Webseite angezeigt werden, zu vergleichen. Natürlicher Zugriff auf den Verlauf – Mit dieser Funktion können Nutzer von Google Chrome einfacher auf den Verlauf zugreifen.

Visuelle Suche per Google Lens

Einige Funktionen von Google Lens werden per Update direkt in Google Chrome integriert. Per Knopfdruck können Anwender von Google Chrome nun Elemente auf Webseiten auswählen um zu suchen und Fragen zu stellen.

Google hat auf YouTube ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie das Feature funktioniert.

Google Lens analysiert das gewählte Element und zeigt in der Seitenleiste des Browsers Resultate an. Die Suche kann daraufhin weiter optimiert werden, um zum Beispiel nach Farbe oder anderen Details zu filtern.

Vergleich von Produkten

Mehrere Produkte per KI vergleichen, die auf verschiedenen Seiten in Chrome angezeigt werden. Quelle: Google

Google hat festgestellt, dass viele Anwender vor dem Kauf eines Produkts Tests aufrufen und Preise vergleichen. Das neue »Tab Compare« Feature soll diesen Prozess vereinfachen.

Per künstlicher Intelligenz kann Chrome dann Informationen zu Produkten von mehreren Tabs sammeln und auf einer Vergleichsseite darstellen.

Dies soll das häufige Wechseln von Webseiten einschränken und den Prozess beschleunigen.

Den Verlauf besser durchsuchen

Den Verlauf mit natürlicher Sprache durchsuchen. Quelle: Google

Auch für den Verlauf wird Google eine neue Funktion integrieren. Bisher war es so, dass man den Verlauf durchsuchen konnte, um vorher geöffnete Webseiten zu finden.

Hierbei hat Google Chrome nur den Titel und die Adresse der Seite berücksichtigt.

Die neue Funktion erlaubt jetzt, mit natürlicher Sprache den Verlauf zu durchsuchen. Google gibt als Beispiel den Text »Wie hieß die Eisdiele, nach der ich letzte Woche gesucht habe« an.

Verfügbarkeit

Google gibt an, dass die neuen Funktionen in den nächsten Tagen ausgerollt werden. Allerdings werden zwei davon – der Vergleich von Produkten und die verbesserte Suche im Verlauf – erst einmal nur in den USA verfügbar sein.

Was haltet ihr von den neuen Funktionen? Empfindet ihr sie als hilfreich, oder könnt ihr darauf verzichten? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.