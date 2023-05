Google: Neben dem Pixel Fold könnten uns weitere Falt-Handys erwarten

Das Pixel Fold von Google startet im Juni.

Auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz von Google feierte das Pixel Fold sein Debüt, in den Handel kommt das Falt-Handy allerdings erst Ende Juni.

Es ist das erste Foldable aus dem Hause Google. In einem Gespräch zwischen Pixel-Produktmanager George Hwang und der Webseite Tom’s Guide lassen sich weitere Pläne für zukünftige Falt-Handys erahnen.

Google ist dem Formfaktor des Z Flips 4 von Samsung nicht abgeneigt

Konkrete Absichten über ein »Pixel Flip« gibt es derzeit nicht. Allerdings konnte die Webseite Tom’s Guide auf der Google-Entwicklerkonferenz mit Produktmanager George Hwang sprechen, der sein Interesse an einem bestimmten Formfaktor bekundet.

»Wir schauen uns immer verschiedene Arten von Geräten und Technologien an, und es ist wirklich interessant. Wir schauen es uns in jedem Fall an.«

Konkret bezieht sich die Aussage auf das aktuelle Z Flip 4 von Samsung. Der Vorteil eines solchen Konzepts liegt sprichwörtlich auf der Hand.

Kompakt: Falt-Handys dieser Art lassen sich bequem in die Hosentasche schieben, ohne groß Platz einzunehmen. Aufklappt erhalten die User ein großes Display mit Flaggschiff-Spezifikationen.

Falt-Handys dieser Art lassen sich bequem in die Hosentasche schieben, ohne groß Platz einzunehmen. Aufklappt erhalten die User ein großes Display mit Flaggschiff-Spezifikationen. Einzigartige Features: Das (bisher kleine) Display auf der Frontseite lässt inzwischen eine große Anzahl an Steuerungen des Smartphones zu. Sogar Widgets lassen sich auf dem Bildschirm integrieren. Dank der Bauweise können die Kameras außerdem vielseitiger genutzt werden.

Das (bisher kleine) Display auf der Frontseite lässt inzwischen eine große Anzahl an Steuerungen des Smartphones zu. Sogar Widgets lassen sich auf dem Bildschirm integrieren. Dank der Bauweise können die Kameras außerdem vielseitiger genutzt werden. Preis: Wer an Falt-Handys interessiert ist, kommt mit derartigen Modellen am »günstigsten« weg. Das Z Fold 4 startete 2022 mit 1.800 Euro, das Pixel Fold kommt mit 1.900 Euro auf den Markt. Alternativen wie das Z Flip 4 von Samsung oder das Motorola Razr sind zwar teuer, aber deutlich günstiger als die zuvor genannten Modelle.

Neben dem oben verlinkten Interview möchte der Leaker »itnyang« auf Twitter (via Wccftech) die Entwicklung eines »Pixel Flips« sogar bestätigen. Der Wahrheitsgehalt darf angezweifelt werden.

Gegenüber Tom’s Guide verrät George Hwang, dass Google sich speziell auf den »Buch«-Formfaktor konzentriere, um Nutzerprobleme zu lösen, »vom Design, über Apps bis hin zu den Kameras«.

Ziel des Pixel Folds sei es gewesen, dass Besitzer das Gerät täglich benutzen möchten und das Smartphone nicht als reines Luxus-Produkt ansehen.

Ob ihr euch auf weitere Foldables aus dem Pixel-Kosmos freuen dürft, beantwortet der Pixel-Produktmanager nicht eindeutig:

»Wir sind ziemlich zuversichtlich, was wir mit dem Pixel Fold machen. Aber wir erforschen immer andere Arten von Geräte und Technologien«

Das Pixel Fold hat lange auf sich warten lassen, bis es schließlich angekündigt wurde. Ende Juni soll es endlich so weit sein und in die Händlerregale kommen - zu einem stolzen Preis von rund 1.900 Euro. Was haltet ihr von einem weiteren faltbaren Ableger im Z Flip 4-Format von Samsung? Sollte Google neben dem teuren Pixel Fold auch günstigere Falt-Handys anbieten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!