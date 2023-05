Google: Find My Device kopiert, was die Apple AirTags so stark macht

(Quelle: Google)

Ihr kennt das Problem: Wo ist mein Handy, meine Smartwatch oder ein anderes technisches Gerät? Eine Ortungsfunktion ist da eine große Hilfe. Was aber, wenn das vermisste Gerät gerade offline ist - da waren Android-Nutzer bisher aufgeschmissen.

Im Rahmen der kürzlich stattgefundenen Google-Entwicklerkonferenz Google I/O wurden nun neue Funktionen der Android-Funktion Find My Device , bei uns Finde mein Gerät genannt, vorgestellt. Google arbeitet daran, auch Offline-Geräte über Find My Device auffindbar zu machen. Derzeit ist dies nur für internetfähige Tech-Devices möglich.

Wir hatten schon letzte Woche von Gerüchten diesbezüglich berichtet:

Google I/O: Apples AirTag soll ernstzunehmende Konkurrenz bekommen

Dank Funktechnologien können Offline-Geräte gefunden werden

Google hat auf der Google I/O nicht nur eine überarbeitete Benutzeroberfläche von Find My Device vorgestellt. In der Pipeline ist auch eine Funktion, mit der Geräte ohne Internetverbindung gefunden werden können. Dafür nutzt Google das Netzwerk von laut Computerbase einer Milliarde Android-Geräten.

Die Technik dahinter ist jedoch alles andere als neu: Die Nutzung von Funktechnologien wie Bluetooth, um auch Geräte ohne Internet-Anbindung zu lokalisieren, nutzen bereits Apples AirTags, die ebenfalls andere Devices "anpingen", um so den Standort ermitteln zu können. Eine solche Funktion wird Google in Zukunft auch für Find My Device einbauen.

Sicherheit durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Das neue Find My Device wird auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setzen, um zu verhindern, dass fremde Nutzer die eigenen Geräte orten können. Weitere Details zur Sicherheit des überarbeiteten Find My Device sollen im Laufe des Sommers folgen.