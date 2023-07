KI-Revolution namens »Genesis«? Google testet Tool, das Nachrichten selbst generiert

Schreibt in Zukunft KI aktuelle Neuigkeiten? (Bild: azlen - adobe.stock.com)

Aktuelle Nachrichten von der KI? Google hat bereits ein entsprechendes Tool namens Genesis entwickelt, in dem eine künstliche Intelligenz News generiert, schreibt Engadget.

Steht uns eine Revolution bevor?

Große amerikanische Publikationen bereits im Bilde

Google scheint von seinem Programm so überzeugt, dass es bereits große Zeitungen und Verlage ins Boot geholt hat - und das sind prestigeträchtige Namen:

The New York Times

The Washington Post

News Corp respektive The Wall Street Journal

Laut Zeugen, welche die Präsentation gesehen haben, soll Genesis aus eingespeisten Daten Texte erstellen, egal, ob bezüglich aktueller Ereignisse oder anderer Art von Informationen.

Das hat Google vor: Schenkt man dem Tech-Giganten Glauben, so sollen Journalisten das Tool als Assistenz nutzen, um Aufgaben wie Newsgenerierung zu automatisieren, damit sie sich auf andere Inhalte konzentrieren können.

Das gleiche Argument brachte Ubisoft für sein Programm Ghostwriter vor, um Dialoge für Videospiele zu generieren:

Wie wahrheitsgetreu ist Genesis?

Zuschauer der Demonstration von Genesis beschreiben das Programm als beunruhigend . Sie werfen der KI Nachlässigkeit vor und diskreditieren damit die Ergebnisse.

Jeff Jarvis, Professor für Journalismus an der City University of New York, sagte der Times, dass Journalisten Genesis nur dann nutzen sollten, wenn diese Technologie zuverlässig sachliche Informationen liefern kann .

Momentan existiert Genesis nur hinter vorgehaltener Hand. Es lässt sich nicht sagen, wie leicht sich Falschinformationen durch die KI verbreiten lassen.

Google stieg ins KI-Wettrennen ein, um mit OpenAI, das von Microsoft unterstützt wird, gleichzuziehen. Dessen generative KI namens Bard hatte bereits Fehlinformationen verbreitet, kaum dass sie Twitter vorgestellt wurde.

Und Google selbst steht auch nicht besser da:

Der KI-Wettstreit ist mittlerweile in vollem Gange, nahezu täglich gibt es Neuigkeiten darüber, wie künstliche Intelligenz unser Leben bereichern oder verschlechtern soll. Wie klingen aktuelle Nachrichten, die nicht von einem Menschen geschrieben wurden, in euren Ohren? Ist das verlässlich oder ist die Fehleranfälligkeit eurer Meinung nach zu hoch? Teilt es uns gern in den Kommentaren mit!