Google: KI-Tools helfen euch in Zukunft beim Arbeiten mit Gmail, Docs & Co.

Google vernetzt seine Workspace-Apps mit KI.

Machine Learning und KI sind äußerst hilfreiche Werkzeuge, um Arbeiten produktiver und effizienter zu machen. Genau deswegen war es nur eine Frage der Zeit, bis Google beides in Workspace-Tools wie Docs, Sheets und Gmail integrieren wird. Auf der gestrigen Google I/O wurden entsprechende Features nun offiziell vorgestellt.

»Help me write« generiert Texte in Gmail und Docs

In Gmail und Docs wird es künftig möglich sein, mit Prompts ganze Texte zu generieren. Das Tool »Help me Write« ist in der Lage, ganze Antworten für E-Mails zu erstellen. Dabei werden relevante Informationen zum Kontext automatisch hinzugefügt.

Als Beispiel nennt Google eine E-Mail, die uns darüber informiert, dass ein gebuchter Flug storniert wurde.

Mit »Help me Write« kann man mit einem kurzen Prompt eine Antwort generieren, die um eine Rückerstattung für den besagten Flug bittet.

Auch Docs erhält Zugriff auf das neue KI-Tool. Hier zeigt Google, wie man mit einem dem kurzen Befehl »Job post for regional sales rep« eine ausführliche Stellenbeschreibung generieren kann, die dann nach Belieben bearbeitet werden kann.

»Help me organize« generiert Tabellen in Sheets

Mithilfe von »Help me organize« wird das Analysieren und Verarbeiten von Daten in Google Sheets schneller und einfacher. Das Tool kann den Inhalt von Zellen erkennen und ihnen automatisch eine passende Bezeichnung zuweisen, wodurch man sich viel Zeit sparen kann.

Beschreibt man ein Projekt oder eine Aufgabe, erstellt Sheets automatisch einen passenden Plan, um die Arbeit zu organisieren.

»Help me visualize« generiert Bilder in Slides

In Slides wird man zukünftig Zeit durch das Generieren von Bildern sparen können. Dafür reichen, wie in anderen KI-Bildgeneratoren, wenige Worte aus, um direkt in der App Bilder zu erstellen, die eure Präsentation ausschmücken sollen.

Maps wird immersiver

Google Maps erweitert seine Funktion »Immersive View«, die künstliche Intelligenz nutzt, um hochauflösende 3D-Ansichten von Orten zu erstellen. Bisher konnte man mit der Funktion Orte vorab erkunden, bevor man sie besucht.

Jetzt wird sie auch genutzt, um Nutzern die gesamte Reiseroute anzuzeigen. Wenn man beispielsweise in New York City mit dem Fahrrad fahren möchte, kann man mit Immersive View für Routen die gesamte Strecke vorab sehen.

Zusätzlich kann man auch Informationen zur Luftqualität, Verkehr und Wetter einsehen. Die Funktion wird im Sommer eingeführt und bis zum Ende des Jahres in 15 Städten wie London, New York, Tokyo und San Francisco verfügbar sein.

Google Photos wird mit Magic Editor ergänzt

Auch Googles Galerie-App bekommt eine Prise KI spendiert. Schon seit der Einführung im Jahr 2015 nutzt sie maschinelles Lernen, um Fotos nach Objekten wie Menschen, Sonnenuntergängen oder Wasserfällen zu durchsuchen und zu sortieren.

Mit der schon verfügbaren KI-Funktion »Magic Eraser« können störende Elemente aus einem Foto entfernt werden. Zu dieser gesellt sich nun der »Magic Editor«. Dieser kombiniert die vorhandene Technologie mit generativer KI, was der App ermöglicht, fehlende Teile eines Bildes zu ergänzen oder um Hintergründe auszutauschen.

Der Magic Editor soll noch dieses Jahr erscheinen.

Individuelle Hintergründe für Google Meet generieren

Zukünftig lassen sich in Google Meet einzigartige Hintergründe für Videoanrufe generieren. Das soll helfen, jedem Anruf eine persönliche Note zu geben und gleichzeitig die Privatsphäre zu schützen.

Die neuen KI-Funktionen für Google Workspace werden in den kommenden Wochen in Google Labs zum Testen freigegeben werden. Aktuell kann man sich für eine Warteliste eintragen, die allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nur über Umwege für deutsche Nutzer verfügbar ist.

Mehr Informationen dazu findet ihr hier:

Google versichert, dass die neuen Tools nur ein Werkzeug für dessen Nutzer sein sollen und nicht deren Arbeit ersetzen können. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr es, dass Google KI-Tools in den Workspace integrieren wird? Freut ihr euch auf die neuen Features und welches davon spricht euch besonders an? Schreibt es uns in die Kommentare!