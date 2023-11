Google Maps könnte ungewöhnliche Funktion einführen - das ändert sich

Der Chatbot, der euch weiterführende Infos zu Sehenswürdigkeiten und anderen Hotspots feilbietet. Womöglich bald Wirklichkeit? (keBu.Medien/Adobe Stock)

Für viele ist Google Maps eine beliebte Anwendung, um sich zu orientieren. Dabei schraubt Google stets an neuen Funktionen, um den Online-Kartendienst noch besser zu machen.

Nun könnte Google Maps um eine Chatbot-Funktion erweitert werden - zumindest mutmaßt so der Insider Aamir Siddiqui (via Android Authority).

Doch wie würde der Chatbot funktionieren und was könnte das Ganze mit Googles Local-Guides-Programm zu tun haben, an dem laut RedaktionsNetzwerk Deutschland (RDN) weltweit 120 Millionen Menschen teilnehmen?

Erfahrt all das zu Google Maps Chatbot nachfolgend.

Grundlage der Spekulationen ist ein Codeschnipsel zur aktuell sich in Entwicklung befindlicher Google Maps v.11.105 Beta. Darin enthalten sind laut Insider solche Informationen, die Rückschlüsse zu einem Chatbot erlauben. Zugleich räumt der Insider die dürftige Informationslage hierzu ein.

Er schreibt:

Die Zeile, auf die der Insider Bezug nimmt, lautet im Original:

»You're talking with a chatbot. By continuing to chat, you acknowledge and agree that the conversation will be saved according to our privacy policy.«