Vor 65 Millionen Jahren: So hätte Google Maps bei den Dinosauriern ausgesehen

Ob der Herrscher der Tyrannenechsen mit seinen Fingerchen Freude mit einem Touchscreen hätte? (Bild-Quelle: prima91 und AmeriCantaro über Adobe Stock)

Wie sah unsere Erde aus, als noch Dinosaurier die Erde beherrschten?

Diese spannende Frage beantwortet eine von einem Geologen entwickelte Webseite. »Ancient Earth Globe« zeigt, wie sich die Erde im Verlauf der Jahrmillionen verändert hat - und ist damit ein Google-Maps-Pendant für an Erdgeschichte interessierte Menschen.

Aber wie funktioniert die interaktive Zeitreise mit diesem »Google Maps für Dinosaurier«?

Wie funktioniert Ancient Earth Globe?

Tatsache: Kosmisch betrachtet ist die Verteilung von Kontinenten und Weltmeeren nicht mehr als eine Momentaufnahme.

Das weiß auch Geologe Christopher R. Scotese. Er steckt hinter dem Projekt »Paleomap«, mit dem der Wissenschaftler die Plattentektonik der letzten 1000 Millionen Jahre rekonstruiert hat. Den dazugehörigen Internetauftritt hat der Entwickler Ian Webster umgesetzt.

Die Bedienung von Anciet Earth Globe ist kinderleicht - und bietet einige nette Zusatzfunktionen.

Mittig im Fenster seht ihr immer die um sich selbst drehende Erde. Am oberen Bildschirmrand prangt der Schriftzug »Wie sah unsere Erde vor [X] Millionen Jahren aus?«.

Auf das [X] geklickt öffnet ihr ein Klappmenü; hier klickt ihr euch durch einen Zeitraum von vor 750 Millionen Jahren bis zur Gegenwart. Alternativ bewegt ihr euch mit der linken und rechten Pfeiltaste vorwärts oder rückwärts auf dem Zeitstrahl.

Übrigens: Vor 750 Millionen Jahren steckte unsere Erde inmitten der größten uns bekannten Eiszeit. Der gesamte Planet wurde von Gletschern überdeckt, neue Lebensformen wie Rot- und Grünalgen entstanden.

In einer Suchmaske oben links könnt ihr eure Stadt eingeben. Anschließend seht ihr, ob sich eurer Stadt in vorangegangenen Zeitaltern unter Wasser befand, oder sich dort Landmassen verorteten.

Über ein weiteres Klappmenü oben rechts könnt ihr direkt zu wichtigen, evolutionären Ereignissen springen (beispielsweise »erste Korallenriffe«, »erste landlebende Pflanzen« oder »erste Gräser«).

Was erzählt uns dieser Google-Maps-Verschnitt über Dinosaurier?

Und was ist mit den Sauriern?

Lasst uns mit Ancient Earth Globe in die Zeit zurückreisen.

Das geologische Erdmittelalter mit seinen Herrscherechsen begann vor ungefähr 235 Millionen Jahren, endete vor rund 66 Millionen Jahren. Punktgenau könnt ihr diesen Zeitpunkt nicht auswählen. Aber wenn ihr im Klappmenü »240 Millionen« auswählt, kommt ihr in der frühen Trias an. Im Übergang von Perm zu Trias erholte sich die Erde gerade vom größten Massensterben der Weltgeschichte, bei dem fast das komplette Leben auf der Erde untergegangen wäre.

Aufgrund der vielen ausgestorbenen Landpflanzen war der Sauerstoffgehalt sehr niedrig. In der Trias entstanden aber auch die ersten Vorläufer unserer heutigen Säugetiere - und die ersten Dinosaurier betraten die Bühne der Erdgeschichte. In der Trias gab es nur eine Landmasse - und die war gigantisch: der Superkontinent Pangäa.

Im frühen Trias befand sich München untern einem Teil der Landmasse Pangäa. Trockene Füße also für die GameStar-Redaktion.

Eine Momentaufnahme der Erde im Trias. (Bild-Quelle: Ancient Earth)

Das Zeitalter der Dinosaurier dauerte ungefähr 230 Millionen Jahre. In dem Zeitraum haben die schrecklichen Echsen nahezu jeden Lebensraum unserer Erde erobert.

Vor 66 Millionen Jahren, entlang der Grenze von der Kreide- zur Tertiär-Zeit, kommt es zu einem weiteren Massensterben - diesmal erwischt es die Dinosaurier. Aber auch zahlreiche Meeresreptilien, Flugreptilien und wirbellose Meerestiere sterben aus. Ursache der Katastrophe, die schließlich den Siegeszug für die Säugetiere geebnet hat, war ein Asteroideneinschlag auf der heutigen Halbinsel Yucatan in Mexiko.

Zum Ende der Kreidezeit hatten die Kontinente schon in etwa die Anordnung, wie wir sie heute kennen.

Auch München und andere süddeutsche Städte hatten bereits festen Boden unter den Füßen. Städte wie Hamburg oder Berlin befanden sich aber noch unter Wasser. Also: Hätte es vor 66 Millionen schon Städte gegeben, oder Menschen die Städte benennen.

Und sah unsere Erde Ende der Kreidezeit vom Weltall (Bild-Quelle: Ancient Earth)

Probiert das spaßige Tool doch mal selber aus!

Übrigens: Ist bei euch der urzeitliche Spieltrieb geweckt, könnt ihr mit Jurassic World Evolution 2 weitermachen.

Wo befand sich eure Heimat im Zeitalter der Dinosaurier? In welches geologische Zeitalter würdet ihr am liebsten zurückreisen? Welches Zeitalter unserer Erde fasziniert euch am meisten? Ist es das Mesozoikum, oder doch das aktuelle Anthropozän? Schreibt uns eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare.