Google Maps: Das Z-Symbol zu ignorieren, könnte für Autofahrer teuer werden

Wer Google Maps im Auto verwendet, dem könnte dieses Z-Symbol aufgefallen sein.

Wenn ihr Google Maps zum Navigieren im Auto benutzt, dann ist euch vielleicht schon ein kleines Z neben manchen Straßen in der App aufgefallen. Was sich hinter dem Symbol verbirgt, erfahrt ihr hier.

Wofür steht das Z in Google Maps?

Das Z in Google Maps weist auf eine Umweltzone hin. In diesen Zonen dürft ihr nur mit einer bestimmten Plakette fahren.

Wenn ihr euer Ziel in Google Maps eingebt und angibt, dass ihr mit dem Auto unterwegs seid, erscheint manchmal ein kleines Z neben der Route. Dieses Icon kann leider nicht angetippt werden.

Um zu sehen, was hinter dem Z steckt, müsst ihr das Info-Panel am unteren Display mit eurem Finger nach oben wischen .

. Tippt ihr innerhalb des Fensters dann auf das Z-Icon, wird euch die jeweilige Umweltzone blau auf der Karte markiert.

Um zu sehen, was das Z-Symbol anzeigt, wischt ihr mit eurem Finger das Infomenü nach Oben.

Innerhalb des Panels findet ihr zudem einen Link, der auf die Internetseite von Urban Access Regulation verweist. Die befasst sich mit Regulierungen rund um den öffentlichen Raum in Europa.

Hier findet ihr nähere Informationen genau zu der jeweiligen Umweltzone, um die es für euch geht. Auf der Seite erfahrt ihr etwa im Kontext des obigen Beispiels, dass in dieser Zone Lieferfahrzeuge und Anwohner vorerst ausgenommen sind.

Wichtig: Wer ohne Plakette oder sonstige Ausnahmeregelung in eine Umweltzone fährt, dem droht laut Umweltbundesamt ein Bußgeld von 80 Euro. Dafür gibt es seit 2014 keinen Punkt mehr in Flensburg für das unerlaubte Fahren in einer Umweltzone.

Umweltzonen zeigen Wirkung

Umweltzonen wurden EU-weit eingeführt, um die Schadstoffbelastung in dicht besiedelten Gebieten zu vermindern. Das dient dem Gesundheitsschutz.

Obwohl es viele Ausnahmeregelungen gibt, zeigen die Umweltzonen laut Umweltbundesamt gerade für Feinstaubbelastung ihre Wirkung. Allerdings bestehe immer noch punktueller Handlungsbedarf bei der Stickstoffoxid-Belastung in München und Essen.

Als Autofahrer seid ihr mit einer grünen Plakette vor Bußgeldern sicher und könnt das Z-Symbol auf Google Maps auch getrost ignorieren.

Was meint ihr zu dem Thema? Ist euch das Z-Symbol in Google Maps schon aufgefallen? Oder seid ihr tatsächlich mal unbemerkt in eine Umweltzone gefahren? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!