Marvel macht auch vor Google Maps nicht Halt: Gut versteckter Superheld muss mit 1-Sterne-Bewertungen leben

Auf der Kinoleinwand sorgt der aktuelle Ableger »The Marvels« aus dem Superhelden-Kosmos des »Marvel Cinematic Universe« für eher enttäuschende Besucherzahlen.

Schwaches Einspielergebnis für The Marvels: Zum Vergleich: The Marvels hat an seinem Startwochenende 47 Millionen US-Dollar eingespielt. Nur zwei andere Leinwandprojekte aus der mittlerweile 33 Filme und 15 Jahre umspannenden Kino-Erfolgsgeschichte aus dem Hause Marvel, hatten ein schlechteres Startwochenende: »The Incredible Hulk« (2008) mit 55,4 Millionen US-Dollar und »Ant-Man« (2015) mit 57,2 Millionen US-Dollar, schreibt das Branchenblatt Variety.

Alles Jonglieren mit Zahlen beiseite gelegt: Ein anderer, mächtiger Marvel-Magier treibt sich bei Google Maps herum, macht die mäßigen Einspielergebnisse vergessen.

Um welchen Superhelden es sich handelt und wie ihr ihn auf per Google-Navigation findet, erfahrt ihr nachstehend.

So findet ihr den Marvel-Superhelden auf Google Maps

Kurz ein Blick zurück ins Jahr 2022: Trotz allerlei Marvel-Fortsetzungsgeschichten wie »Black Panther: Wakanda Forever« oder »Thor: Love and Thunder«, ging damals vor allem ein Film als Einspielergebnis-Champion hervor - »Doctor Strange in the Multiverse of Madness«, mit weltweit 955,7 Millionen US-Dollar.

Fans wissen: Doctor Strange ist der zynische Held Stephen Vincent Strange, der als mächtigster Magier im Kosmos gilt, in den aktuellen Kinofilmen gespielt von Benedict Cumberbatch.

Wo wohnt Doctor Strange? In den Filmen haust Doctor Strange im Sanctum Sanctorum. Übersetzt heißt der Wohnsitz des Zauberers »Heiligstes der Heiligtümer«. Es dient dem Doktor als magisches Anwesen und Zentrum für mystische Unternehmungen.

Wenn ihr jetzt bei Google Maps »Sanctum Sanctorum New York« eingebt, werdet ihr direkt weitergeleitet zu »The Secret Lair of Doctor Strange«, verortet an der 177a Bleecker St. New York, NY 10012, United States.

Einer der mächtigsten Superhelden, die das Marvel-Universum zu bieten hat, lässt sich also über Google Maps besuchen - hat auch seinerzeit Filmkritiker Chris Hewitt herausgefunden. Sein Twitter-Posting bezeugt den kuriosen Fund:

Was denken die Google-Nutzer zur Magier-Unterkunft? Viele derjenigen, die eine Bewertung unter »The Secret Lair of Doctor Strange« abgegeben haben, tun dies augenzwinkernd.

Zum Beispiel Renato Bernal:

»Habe eines Abends zusammen mit meiner Freundin vorbeigeschaut, um die Show eines sogenannten Zauberers zu sehen. Bier als Free Refill , tolle Atmosphäre, verrückte Spezialeffekte - alles schien glatt zu laufen. Plötzlich verwandelte sich meine Freundin in Staub. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Das war vor fünf Jahren … Ich warte noch immer. Ich gebe einen Stern.«

Weitere Fundstücke auf Google Maps: Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass ihr Marvel-bezogene Easter Eggs bei Google finden konntet. Zur Veröffentlichung von Avengers: Endgame durftet ihr bei Google in einer Box den Infinitiy-Handschuh von Thanos anklicken - und damit die Hälfte eurer Suchergebnisse in Staub aufgehen lassen.

Und Fans der britischen Sci-Fi-Serie »Doctor Who« dürfen das Innere der ikonischen Tardis über Google Maps erkunden. Das waren nur zwei weitere Beispiele dafür, welche Easter Eggs euch auf Google und Co. entdecken könnt.

Apropos Popkultur-Prominenz auf Google Maps: Ein besserer Routenplaner als Google Maps? Als Master Chief aus Halo durch die Navigations-App brettern

Findet ihr es magisch bis zauberhaft, wenn ihr die Behausung des Sorcerer Supremes auf Google Maps besuchen könnt? Oder seid ihr um die Sicherheit des magiebegabten Superhelden besorgt, wenn jetzt Schurken, Schergen und andere Bösewichte dank Google Maps beim Zauberer vorstellig werden? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.