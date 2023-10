Ein besserer Routenplaner als Google Maps? Als Master Chief aus Halo durch die Navigations-App brettern

Ist die Gamification mit Waze auch im Kosmos der Navi-Apps angekommen? (Bild-Quellen: Jevanto Productions, prima91, Joseph Creamer über Adobe Stock)

Waze bietet: Informationen zum Verkehrsgeschehen in Echtzeit und Community-gesteuerte Navigation - ganz ähnlich wie Google Maps.

Was Waze von Google Maps unterscheidet: Ihr könnt etwa einen Stau oder andere Verkehrsvorkommnisse melden - und selber auf der digitalen Landkarte als drolliges Icon dargestellt werdet.

Erst kürzlich hat Waze ein Einhorn namens »Magical« eingeführt, aber auch der aus den Halo-Games bekannte »Master Chief« ist auswählbar. Einige Icons sind durch eine bestimmte Anzahl heruntergefahrener Meter freischaltbar.

Die von »Waze« offiziell aufgeführten Alleinstellungsmerkmale sind: »Sich stets auf dem aktuellen Stand der Verkehrslage halten«, »Vermeiden von Staus oder anderen Gefahrenquellen« und »Zeitersparnis über eine laufend sich anpassende Route«.

Aber lohnt sich die App wirklich, und stellt sich eine lohnende Alternative zu Google Maps oder TomTom dar?

Links: Ganz unten lächelt das Einhorn. Rechts: Auf dritter Position von oben winkt der Master Chief.

Wie funktioniert die Navigations-App Waze?

Ihr könnt euch bei der App entweder über euren Google-Account registrieren, oder ihr nutzt die App als Gast.

Auf der Benutzeroberfläche angekommen, könnt ihr für euch relevante Hotspots definieren, beispielsweise euer Zuhause, euren Arbeitsplatz oder die Anschrift von Familie und Freunden.

Zudem lässt sich für eure individuelle Navigation definieren, welchen Fahrzeugtyp ihr nutzen möchtet. So erhaltet ihr eure Routenvorschläge, ausgerichtet nach dem von euch definierten Fahrzeugtyp. Zur Auswahl stehen »Privatfahrzeug«, »Taxi« und »Motorrad«.

Auch könnt ihr die App mit der Information füttern, ob ihr ein Elektrofahrzeug fahrt. In dem Fall könnt ihr euch auch anzeigen lassen, wo sich auf eurer Straße Ladestationen befinden.

Wo entlang eurer Fahrtstrecke die nächste Tankstelle, die nächste Apotheke oder - nun wirklich überlebenswichtig auf jeder Autofahrt - der nächste Kaffee getrunken werden kann, dürft ihr euch auf Wunsch ebenfalls anzeigen lassen.

So weit, so bekannt: Auch Waze zeigt euch den Routenverlauf mitsamt relevanter Eckdaten an.

Darüber hinaus könnt ihr weitere Einstellungen für Navigationsverlauf vornehmen. Beispielsweise könnt ihr über die Optionen »Autobahnen vermeiden«, »Unbefestigte Straßen verbieten« oder »Schwierige Abbiegungen meiden« solche Straßen aus eure Reiseplanung ausschließen.

Habt ihr eine Route ausgewählt, wird euch nicht nur die räumliche Distanz in Kilometern und die voraussichtliche Fahrzeit angezeigt, sondern auch entlang welcher Straßen eure Reise gehen wird. Zusätzlich werden euch etwaige, bevorstehende Hindernisse entlang der geplanten Strecke angezeigt, etwa Unfälle, Radarfallen oder Gefahrenstellen.

Besonders schön: Einen Zielort eingegeben, drückt ihr entweder auf »Jetzt losfahren« oder »Später losfahren«. Bei Letzterem definiert ihr, an welchem Wochentag und um wie viel Uhr eure Reise losgehen soll. Dass euch rechtsbündig anhand roter Balken angezeigt wird, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Staus zur jeweiligen Uhrzeit einzuschätzen ist, ist praktisch und auf einem Blick erfassbar.

Ebenfalls komfortabel: Die App lässt sich bei Bedarf mit der Musik-App eurer Wahl koppeln, also zum Beispiel mit Spotify, Amazon Music, oder YouTube Music. So müsst ihr nicht nervig zwischen Navigations-App und Musik-App hin und her wechseln, was einer unfallfreien Autofahrt nur förderlich sein kann.

Links: Grafisch aufbereitet seht ihr, wo hoch die Wahrscheinlichkeit für einen Stau ist. Rechts: Waze könnt ihr mit den gängigen Musik-Apps koppeln.

Was denkt die Community über die Navi-App Waze?

Auf Google Play hat die App eine sehr gute, durchschnittliche Kundenbewertung von 4,4 Sternen. In Apples App Store kommt Waze sogar auf eine Bewertung von 4,8 von maximal 5 Sternen.

Trotzdem sind nicht alle Kunden begeistert. Im September dieses Jahres bewertete der User »Tim Stodden« die App mit gerade mal 2 von 5 Sternen - und rieb Sprachanweisungen der App. Er schrieb:

»Vom Weg abgekommen, aktualisiert sich die Sprachanweisung nur langsam, muss mehrmals innerhalb kurzer Zeit neu berechnet werden. Das ist frustrierend.«

Am anderen Ende des Meinungsspektrums sitzt der User »Benjamin Zacharko«. Er vergibt vier Sterne und schreibt:

»Die Benutzerfläche dieser Anwendung ist im Vergleich zu Google Maps unglaublich gut. [...] Ich würde der App fünf Sterne geben, hätte aber gerne eine Funktion, mit der man die unterschiedlichen Arten von Radarfallen unterscheiden kann.«

Ob euch Google Maps, TomTom oder eben Waze durch den Straßenverkehr bringt, ist wie immer auch ein Stück weit Geschmacksfrage.

Kanntet ihr Waze bislang schon, oder nutzt die App vielleicht sogar längst? Auf welche Navigations-App zählt, wenn ihr euch mit einem Personenkraftfahrzeug durch den Asphaltdschungel brettert? Habt ihr diesbezüglich einen App-tastischen Geheimtipp in petto? Dann behaltet diesen nicht für euch, sondern tauscht euch darüber gleich hier unten in den Kommentaren aus.