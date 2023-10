Google Maps bekommt endlich ein lange ersehntes Update, das euch das Leben leichter macht

Fünf neue Features in Google Maps sollen euch das Leben leichter machen. (Quelle: Google)

Die wohl beliebteste Alternative zum klassischen Navigationsgerät im Auto ist das Smartphone. Hier wiederum zählt Google Maps als auf Android-Handys vorinstallierte App zu den Marktführern.

Das kommende Update für Google Maps dürfte entsprechend bei vielen Nutzern für Freude sorgen. Insgesamt fünf neue Features haben die Entwickler in einem Blogpost angekündigt, von denen eins besonders nützlich sein dürfte.

Google Maps zeigt bald Tempolimits auf deutschen Straßen an

Kommt euch folgende Situation bekannt vor? Ihr fahrt gerade auf die Autobahn auf und fädelt - selbstredend wie in der Fahrschule gelernt - auf die rechte Spur ein. Dabei überseht ihr aber, welches Tempolimit gerade gilt.

Hier will Google Maps endlich Abhilfe schaffen, denn das Update soll während der Navigation auch die aktuell gültige Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen. Bisher wurde in der Ecke unten links nur die derzeit gefahrene Geschwindigkeit angezeigt.

Das Feature selbst ist an sich nicht neu, in einigen Ländern wie Italien oder den Niederlanden wurde das Tempolimit bereits seit 2019 angezeigt. Deutschland fehlte allerdings bislang in der Feature-Liste (via Techcrunch).

Die Tempolimit-Anzeige gibt es unter anderem in den Niederlanden bereits seit einigen Jahren - bald kommen auch deutsche Straßen dazu. (Quelle: Google)

In den kommenden Wochen soll die Tempolimit-Anzeige nun also per Update aufgespielt werden; der Rollout für die Android- und iOS-Edition von Google Maps beginnt schon jetzt, während Autos mit integrierten Google-Diensten noch etwas warten müssen.

Die dafür notwendigen Daten hat Google bereits seit geraumer Zeit, wie die Entwickler auf der zugehörigen Plattform erklären. Warum diese bisher nicht zum Einsatz kamen, wird allerdings von offizieller Seite nicht erklärt.

Der Datensatz selbst wird aus einer Kombination aus Behördendaten, Street-View-Aufnahmen und Angaben von Drittanbietern erstellt, wie es in einem weiteren Google-Beitrag heißt.

Problematisch sieht das Unternehmen allerdings die laufende Aktualisierung dieser Daten an, schließlich könnten beispielsweise Baustellen das Tempolimit ändern. Hier soll unter anderem KI-gestützte Analyse helfen.

Immersive View und mehr: Neue KI-Features für Google Maps

Apropos KI: Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz hält auch in Google Maps weiter Einzug. Insgesamt vier neue Features sollen zusammen mit der Tempolimit-Anzeige im kommenden Update integriert werden.

Großer Fokus der Ankündigung liegt hierbei auf »Immersive View«, was bereits auf der diesjährigen I/O-Entwicklerkonferenz angekündigt wurde.

Schon damals versprach Google »eine neue Art, Städte zu erkunden«, denn die Live-Ansicht generiert anhand von Milliarden Bildern aus Street View und weiteren Luftaufnahmen eine realistische Darstellung der Stadt.

Durch die detaillierten und visuellen Hinweise, die Google Maps zusätzlich ankündigt, sollen sich Reisende auf Städte vorbereiten können, als wären sie »bereits vor Ort«.

Allerdings startet Immersive View nur in ausgewählten Städten wie Paris, Barcelona, New York oder Florenz. In Deutschland sind hingegen bislang nur einzelne Teilorte, etwa der Münchener Marienplatz in Immersive View zu finden.

Auch die in Google Maps integrierte Lens-Funktion wird überarbeitet und soll nun über die Live-Ansicht der Smartphone-Kamera detaillierte Informationen ausgeben, etwa zu Restaurants und Geschäften in der Nähe. Allerdings ist das Feature bislang ebenfalls nur für 50 Städte freigeschaltet.

Wenn ihr die klassische Textsuche bevorzugt, solltet ihr mit dem neuen Update verbesserte Ergebnisse erhalten. Anhand der Fotos, die Nutzer von Google Maps in den vergangenen Jahren hochgeladen haben, soll die KI-gestützte Suche auch mit ungewöhnlichen Suchanfragen die passenden Orte in der Nähe bereitstellen können.

Als Beispiel führt Google hier »Latte-Art mit Tieren« an, über das ihr in Google Maps zunächst die passenden Bilder sowie Cafés in der Nähe angezeigt bekommen sollt, welche zu der Suche passen.

Zu guter Letzt sollen auch Besitzer von E-Autos mehr Unterstützung in der App erhalten. Konkret geht es um die Suche nach Ladestationen: Hier werden demnächst nützliche Informationen angezeigt; etwa, ob die Station mit dem jeweiligen Auto kompatibel ist oder wie schnell hier geladen werden kann.

Mit dem Update dürfte sich Google Maps weiter als beliebteste Option unter den Navigations-Apps behaupten - ganz im Gegensatz zu Waze, dessen Erfolgsgeschichte sich immer weiter dem Ende neigt.

Woran das liegt, zeigen wir euch hier: »Sammlung lästiger Bugs« - Es war der Star unter den GPS-Apps, doch damit ist es jetzt vorbei. Was ist los bei Waze?

Jetzt seid ihr gefragt: Nutzt ihr Google Maps als Navigations-App oder eine Alternative wie Apple-Karten, Waze & Co.? Was haltet ihr von den neuen Features? Ist Immersive View ein Fingerzeig auf die Navigationsansicht der Zukunft oder nur für groß angelegte Reisen nützlich? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!