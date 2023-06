Google Maps hat gerade das für Deutschland wichtigste Update des Jahres erhalten

Google bastelt gleich an mehreren Stellen von Maps. (Bildquelle: prima91 - stock.adobe.com)

Bei Google bereitet man sich bereits auf die Sommerferien vor. Damit ist nicht gemeint, dass dort bereits alle im Urlaubsmodus sind. Stattdessen hat das Unternehmen ein großes Update für Google Maps veröffentlicht, dass die Reiseplanung erleichtern soll.

Konkret spricht man bei Google von drei neuen Einzelupdates, die Google Maps besser machen sollen.

Highlight ist dabei die deutlich ausgebaute 3D-Ansicht Immersive View . Die soll ab sofort vor allem in Europa für deutlich mehr Wahrzeichen zur Verfügung stehen - darunter auch bekannte Orte in Deutschland.

Dazu gibt es eine einfachere Navigation der Software und eine Historie der letzten Suchanfragen für die Desktopversion von Google Maps.

Immersive View : 28 Deutsche Wahrzeichen sind dabei

Im Februar veröffentlichte Google die Funktion Immersive View , im März bekam mit Berlin die erste deutsche Stadt das Feature. Damit werden ausgesuchte Wahrzeichen in der App in 3D dargestellt und können so von Nutzern schon vor dem Besuch erkundet werden. Das Ganze funktioniert dank einer Mischung aus Bildaufnahmen und KI.

Am Anfang war das Feature jedoch erst einmal auf einige wenige Test-Objekte beschränkt.

Nun hat Google angekündigt, Immersive View auf mehr als 500 Wahrzeichen weltweit auszuweiten. Mit dabei sind auch einige Neuzugänge in Deutschland. Nachdem das Update vollständig ausgerollt wurde, sollen 28 ikonische Orte in sechs deutschen Städten zur Verfügung stehen:

Berlin: Brandenburger Tor, Reichstag, Berliner Fernsehturm, Berliner Dom, Pergamonmuseum, Siegessäule

Brandenburger Tor, Reichstag, Berliner Fernsehturm, Berliner Dom, Pergamonmuseum, Siegessäule Brühl: Schloss Brühl

Schloss Brühl Frankfurt (Main): Kaiserdom St. Bartholomäus, Alte Oper, Eiserner Steg, Museum MMK für Moderne Kunst, Historisches Museum Frankfurt

Kaiserdom St. Bartholomäus, Alte Oper, Eiserner Steg, Museum MMK für Moderne Kunst, Historisches Museum Frankfurt Köln: Kölner Dom, Schokoladenmuseum Köln, Museum Ludwig, Groß St. Martin, Museum Schnütgen

Kölner Dom, Schokoladenmuseum Köln, Museum Ludwig, Groß St. Martin, Museum Schnütgen München: Marienplatz, Schloss Nymphenburg, Residenz München, Höfbräuhaus München, Neues Rathaus, Frauenkirche, Olympiapark, St. Peter, BMW Museum, Rathaus-Glockenspiel

Das neue Feature anhand von Schloss Nymphenburg in München.

Für die Wahrzeichen lässt sich dann eine Tageszeit einstellen, das erwartete Wetter wird simuliert. Aus der Vogelperspektive lässt sich der Ort dann in 3D erkunden. Auch Innenansichten, etwa für umliegende Cafés oder Restaurants, sind teilweise möglich.

Google Maps: Schnellinfos sollen die Bedienung erleichtern

Wer Google Maps zur Routenfindung nutzt, soll ab diesem Monat einfacher an die wichtigen Informationen kommen. Dafür führt Google Schnellinfos zur Route ein.

Viele Infos, die bisher im umfassenden Navigationsmodus versteckt waren, sollen so künftig auch in der Routenübersicht und auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden - darunter etwa die aktualisierte Ankunftszeit und die nächste Abbiegung.

In den Genuss des Updates kommen sollen die Modi Mit dem Auto , Mit dem Fahrrad und Zu Fuß .

Google Maps: Desktopversion bekommt einen Suchverlauf

Nicht nur der mobilen App, auch der Desktop-Variante von Maps spendiert Google etwas Liebe. Die bekommt kommenden Monat einen Verlauf für eure zuletzt getätigten Suchanfragen. In dem Bereich Letzte im Routenplaner sollt ihr künftig sehen können, was ihr gesucht habt.

Laut Google ist die Funktion vor allem dann hilfreich, wenn ihr eine größere Reiseplanung mit Maps zwischendurch unterbrechen möchtet oder mehrere Reisen auf einmal plant.