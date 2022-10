Nest Wifi Pro: Googles neuer Router soll euch von langsamem WLAN befreien

Google hat neue Hardware vorgestellt - und wir reden nicht von den neuen Pixel-Modellen, die man am Donnerstag präsentieren wird. Die beiden in einem Blogpost angekündigten Produkte kommen aus dem Smart-Home-Bereich.

Spannend ist dabei vor allem der neu vorgestellte WLAN-Router Nest Wifi Pro. Dabei handelt es sich um das erste Modell des Suchmaschinenanbieters, das Wi-Fi 6E unterstützt und damit besonders schnell funken soll.

Außerdem zeigte Google eine neue kabelgebundene Video-Türklingel. Die ist allerdings erst einmal US-Bürgern vorbehalten.

Jetzt auch mit Wi-Fi 6E: Google Nest Wifi Pro

Bei dem Nest Wifi Pro handelt es sich um Googles neuesten WLAN-Router. Der Router kann ab sofort für rund 220 Euro vorbestellt werden und ist in den Farben Schnee, Leinen, Nebel und Zitronengras verfügbar. Wer mehr Fläche abdecken möchte, kann auch zum 2er-Set für rund 330 Euro greifen. Offizieller Release-Termin für den Nest Wifi Pro ist der 27. Oktober 2022.

Als erster seiner Art unterstützt der Nest Wifi Pro dabei den aktuellen Wi-Fi-Standard 6E. Im Gegensatz zu vorherigen Wi-Fi-Versionen kann der auf einer Frequenz von 6 GHz funken, was für mehr Stabilität im Heimnetz sorgt.

Laut Google verfügt der durchschnittliche Haushalt über 25 verschiedene Wi-Fi-Geräte, die ohne Wi-Fi 6E alle auf den Frequenzen 2,4 GHz und 5 GHz funken - und sich dementsprechend in die Quere kommen können. Die zusätzliche 6-GHz-Frequenz von Wi-Fi 6E ermöglicht kompatiblen Geräten einen weiteren Sendeweg und kann das Netz so entlasten.

Was ist Wi-Fi 6E? Bei Wi-Fi 6E handelt es sich um eine Erweiterung des Wi-Fi-6-Standards, der beim iPhone 14 zum Einsatz kommt. Der Unterschied liegt in der Funkfrequenz: Nur Wi-Fi 6E-Geräte können zusätzlich im 6-GHz-Bereich betrieben werden, während Wi-Fi 6 ausschließlich im 2,4-GHz- und 5 GHz-Bereich operiert.

Der Nest Wifi Pro soll einzeln bis zu 120 m², im Duett bis zu 220 m² abdecken können. Allerdings wird Wi-Fi 6E aufgrund technischer Einschränkungen wohl nicht über die gesamte Fläche zum Einsatz kommen können. Außerdem kann die Reichweite je nach Hindernissen wie Decken, Wänden und Möbeln geringer ausfallen.

Außerdem soll der Nest Wifi Pro laut Google als Grundlage fürs Smart Home dienen und den gestern gestarteten Standard Matter unterstützen. Denn der Nest Wifi Pro soll demnächst auch als Matter-Hub dienen können, in dem ihr eure Matter-Geräte verwalten und zusammenlaufen lassen könnt.

Außerdem ist im Nest Wifi Pro ein Thread Border-Router integriert. Das heißt, dass ihr eure threadfähigen Smart-Geräte über den Router mit eurem Heimnetz verbinden könnt.

Für alle, denen das zu viele Fachbegriffe auf einmal waren: In unserer großen Übersicht zu Matter findet ihr alle Informationen zu der neuen Smart-Home-Sprache und dem Funkstandard Thread.

Der Nest Wifi Pro soll zudem besonders einfach zu benutzen sein. Die Einrichtung des Heimnetzes über den Router soll mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen leicht von der Hand gehen, während die Home-App das angenehme Verwalten und Überwachen des Netzes ermöglicht.

Optionen zur Kindersicherung, Einstellungen für Familien, automatische Software-Updates und starke Sicherheitseinstellungen ab Werk stellt Google als weitere Kaufgründe in den Vordergrund.

Was Google in seiner Pressemitteilung nicht erwähnt: Der Nest Wifi Pro verzichtet auch auf ein Feature des originalen Nest Wifi. Denn der Nest Wifi Pro kann nicht als Smart Speaker verwendet werden. Wer also per Sprache mit Google Assistant kommunizieren möchte, braucht dafür nun ein eigenes Gerät.

Außerdem bietet der Nest Wifi Pro keine Rückwärtskompatibilität zu älteren Nest- und Google-Wi-Fi-Geräten. Google-Manager Ben Brown erklärt das mit Einschränkungen bei der Nutzungserfahrung: Das mit den Generationen von Google Wifi und Nest Wifi zu tun, die 6GHz nicht unterstützen, wäre keine gute Erfahrung für die Benutzer.

Besseres Bild für die Video-Türklingel

Neben dem Nest Wifi Pro hat Google auch eine neue Video-Türklingel vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine kabelgebundene Version der Nest Doorbell, die die bisherige Nest Hello ersetzen soll. Im Mittelpunkt soll neben der Verkabelung vor allem die größere und verbesserte Kameraansicht stehen.

Mit der Video-Türklingel sollen Personen, die direkt vor der Türe stehen, von Kopf bis Fuß erfasst werden können - auch nachts. Und bekannte Gesichter können wie bei der batteriebetriebenen Variante mit einem eigenen Alarmton versehen werden.

Die Nest Doorbell (Wired) kann in den USA ab sofort für rund 180 US-Dollar vorbestellt werden. Starttermin und -preise für Deutschland stehen aktuell noch aus.

Ein neuer Router ist gut und schön. Aber wo stellt man ihn in der Wohnung am besten auf? Unser Ratgeber zeigt euch, wie ihr den perfekten Platz für euren Router findet.

Was haltet ihr von den neu vorgestellten Smart-Home-Produkten von Google? Überzeugt euch Googles neuer Router? Und wünscht ihr euch einen baldigen Deutschland-Start für die kabelgebundene Nest Doorbell? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!