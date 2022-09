Pixel 7, Watch und mehr: Das stellt Google auf seinem Event nächste Woche vor

Made by Google lautet der Titel des Hardware-Events, auf dem Google nächste Woche Nachschub für seine Pixel-Produkte und mehr ankündigen will. Schon im Voraus ist ein großer Teil der gezeigten Hardware im Internet aufgetaucht. Teilweise, weil Google selbst Details vorangekündigt hat.

So wissen wir um mindestens drei wichtige Produkte des Pixel-Lineups, die Google der Welt im Oktober offiziell enthüllen möchte: Das Google Pixel 7, das teurere Google Pixel 7 Pro und die Google Pixel Watch, die erste Smartwatch des IT-Riesen.

Darüber hinaus wird es zudem wohl Neues aus dem Smart-Home-Segment zu sehen geben. Und wer weiß, vielleicht hat Google ja noch ein unerwartetes Ass im Ärmel. Wir fassen für euch zusammen, was wir von dem Pixel-Event am 6. Oktober erwarten und wie ihr die Präsentation live mitverfolgen könnt.

Übrigens: Alle vorgestellten Produkte sollt ihr noch am selben Tag bei Google und ausgewählten Partner-Shops vorbestellen können.

Pixel 7 und Pixel 7 Pro: Neue Google-Smartphones

Im Fokus der gesamten Präsentation stehen die neuen Smartphones von Google: Das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro. Einen umfassenden Überblick über alle Informationen, die wir jetzt schon rund um die neuen Smartphones haben, findet ihr im Pixel-7-Artikel meines Kollegen Patrick.

Kurz zusammengefasst: Während beim Design der Smartphones vieles beim Alten bleibt, soll die Frontkamera bei beiden Geräten ein Upgrade erfahren. Außerdem kommt eine neue Generation von Googles hauseigenem Tensor-Chip unter der Haube zum Einsatz, was für bis zu 10 Prozent bessere Performance sorgen soll.

Allerdings lässt sich Google diese Neuerungen offenbar auch einiges kosten. Leaks zufolge sollen die Preise bei beiden Varianten stark ansteigen.

Pixel Watch: Die erste Google-Smartwatch

Neben den beiden Smartphones gibt es zudem erstmals auch das wichtigste digitale Accessoire aus dem eigenen Haus: Die Pixel Watch wird Googles erste Smartwatch. Auch sie wird auf dem Hardware-Event ausführlich gezeigt werden.

Google hat vor drei Jahren das Fitness-Tracking-Unternehmen Fitbit übernommen und wird nun mit der Pixel Watch die Früchte davon einheimsen wollen. Aber bei der Pixel Watch soll es sich nicht nur um einen Fitness-Tracker, sondern um eine ausgewachsene Smartwatch handeln.

Dennoch scheint man eher moderat einsteigen und nicht gleich in Konkurrenz zu den Topmodellen von Apple, Samsung oder Garmin gehen zu wollen. Stattdessen scheint man mit der ersten Generation der Pixel Watch erst einmal das Wasser austesten zu wollen, um dann später mit Anlauf hineinzuspringen.

Google Nest: Neue Produkte fürs Smart Home

Neben den Pixel-Kernprodukten wird es wahrscheinlich auch neue Infos zu Googles Nest-Lineup geben. Smart-Home-Fans können sich möglicherweise auf bis zu drei überarbeitete Produktkategorien freuen, auch wenn Google selbst hier noch nichts genaueres bestätigt hat.

Da wäre zum einen ein neuer Nest-Router, der unter anderem Unterstützung für Wi-Fi 6E liefert.

Außerdem möglich ist eine neue Nest Doorbell. Im Netz finden sich bereits allerlei Gerüchte rund um eine zweite Generation der smarten Türklingel, die dieses mal dann wohl auch verkabelt angebracht werden kann.

Zuletzt schließen wir neue Smartspeaker oder -displays nicht aus. Seit der letzten Überarbeitung von Googles Portfolio in diesen Produktkategorien sind mittlerweile zwei Jahre und mehr vergangen - im Smart-Home-Bereich eine halbe Ewigkeit.

Und darüber hinaus? Womit könnte Google noch überraschen?

Neben den wahrscheinlichen Ankündigungen gibt es noch drei weitere Produkte, an denen Google mit großer Wahrscheinlichkeit aktuell arbeitet: Ein eigenes Pixel-Tablet, eine kleinere Variante des Pixel-Smartphones und ein eigenes Foldable.

Das bereits auf der Google I/O in diesem Jahr angeteaserte Pixel Tablet soll erst Ende nächsten Jahres erscheinen. Und zu einem Pixel Mini wie auch zu einem Pixel Fold gibt es bisher nur Gerüchte und Leaks. Daher halten wir die Chancen, dass Google schon jetzt etwas Handfestes zeigt, für ziemlich gering. Aber natürlich lassen wir uns gerne überraschen und vom Gegenteil überzeugen.

Made by Google: So seid ihr live beim Pixel-Event dabei

Das Made by Google-Event, auf dem die neuen Pixel- und Nest-Produkte gezeigt werden, könnt ihr live auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Google mitverfolgen. Los geht es am 6. Oktober um 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Natürlich werden wir euch auch hier auf GameStar.de über alle Highlights des Events informieren, wenn ihr nicht selbst mit einschalten könnt.

Ebenfalls spannend für Smart-Home-Enthusiasten: Auch Amazon stellt am 28. September neue Hardware vor. Was wir uns vom Event des Onlineshops erwarten, verraten wir euch in unserer Zusammenfassung:

Freut ihr euch auf das neue Pixel-Lineup von Google? Habt ihr vielleicht schon jetzt ein bestimmtes Produkt ins Auge gefasst? Und seid ihr live mit dabei, wenn Google seine neuen Smartphones vorstellt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!