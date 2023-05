Handy-Experte behauptet: Einen Nachfolger für Googles Pixel 7a wird es niemals geben

Bedeutet das das Ende für Googles A-Reihe? Der Analyst stimmt den Schwanengesang an! (Bild: Alex E. Proimos)

Das Pixel 7a wird das letzte Google-Smartphone seiner Art sein. Dessen ist sich Yogesh Brar sicher.

Der Daten-Techniker aus Indien teilte via Twitter seine Spekulation, dass das Ende der A-Serie nahe ist. Er sagt voraus: Google wird sein Smartphone-Angebot der höherpreisigen Pixel- und Pro-Modelle weiterführen, sowie seine Falt-Handys weiterentwickeln, die A-Serie aber bald einstampfen.

Yogesh Brar fußt seine Mutmaßung auf zwei Argumenten:

Den technischen Spezifikationen des Pixel 7a

Der Preispolitik von Google

Laut ihm seien der ansteigende Preis und gehobenere Specs ein Indiz dafür, dass Google das Ende der Serie plant. Das Pixel 7a wird laut Gerüchten etwa 50 Euro teurer als sein Vorgänger sein. Dass Google die Lücke zwischen der Pixel-Hauptserie und den günstigeren A-Modellen schließt, deutet laut Brar also auf ein Ende der Einstiegsmodelle hin.

Was ist über Pixel 8a bekannt?

Laut dem Bericht eines Insiders (Android Authority hat berichtet), befindet sich ein Smartphone mit der Bezeichnung Pixel 8a in Vorbereitung. Pixel 8a soll auf den Codenamen Akita hören. Akita ist ein Begriff, der Hundefreunde bekannt sein dürfte - denn: Er bezeichnet eine japanische Hundezüchtung.

Pixel A-Serie: Neues auf der Google I/O

Ob sich die Ansage von Yogesh Brar in Realität verwandeln wird, bleibt abzuwarten – erst einmal erwarten wir mit dem Pixel 7a den Vorgänger des angesprochenen Smartphones. Das soll Google im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz Google I/O vorstellen.

Eckdaten zur Google I/O: Das Branchen-Event Google I/O wird am 10.06. stattfinden, also nächste Woche Mittwoch. Google I/O ist die alljährlich stattfindende Entwicklerkonferenz von Google. Das I/O in Google I/O steht einerseits für Innovation in the Open , andererseits für Input/Output (Eingabe und Ausgabe).

Der Begriff Innovation in the Open geht auf Wirtschaftswissenschaftler Henry Chesbrough zurück; der Begriff bezeichnet Prozesse, dank derer Wissen über die Grenzen eines Unternehmens ein- und austreten – um dadurch Innovationen zu befördern.

Kommentar: Wie Yogesh Brars Profil auf der Berufsplattform LinkedIn zu entnehmen ist, war dieser für einen Zeitraum von fast zwei Jahren bei einer Google Developers Group beteiligt. Und in Anbetracht der Gerüchte, die rund ums Google Pixel 7a kursieren, scheint Brars Voraussage nicht unwahrscheinlich.

Denn: Den Gerüchten Glauben geschenkt, soll das 7a nahezu identisch mit dem Pixel 7 sein - abgesehen von unterschiedlichen Bildschirmgrößen oder verbauten Kameras. Sollten 7a und 7 tatsächlich weitestgehend deckungsgleiche Geräte sein, scheint es naheliegend, sollte Google die A-Reihe beim nächsten Geräte-Generationswechsel fallenlassen. Zum aktuellen Zeitpunkt bleibt dies jedoch bestenfalls Spekulation.

Als wie vertrauenswürdig schätzt ihr die Voraussage von Yogesh Brar ein? Nehmt ihr seine Aussagen für bare Münze oder haltet ihr seine Behauptungen für reine Kaffeesatz-Leserei? Liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!