Die neuen Pixel-Handys werden dieses Jahr schon im August vorgestellt. Das ist allerdings nicht das einzige, das Google vorgezogen hat. Statt bis dahin abzuwarten, hat das Unternehmen das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro Fold einfach im Voraus mit einem Trailer gezeigt.

Und trotzdem gibt es weiterhin Leaks, die mehr über die neuen Geräte verraten. Jetzt offenbart ein Leaker zwei Farbvarianten des neuen Google-Handys.

Was passiert ist: Der Leak stammt von X-Nutzer Sudanshu Ambhore. In diesem seht ihr das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro in jeweils einer Farbe, in der die Handys erscheinen sollen.

Das Pixel 9 ist links abgebildet und in einem auffälligen Pink gekleidet.

Das Pixel 9 Pro seht ihr auf der rechten Seite mit einem dezenteren Porzellan-Weiß.

Die Kameramodule der beiden Handys bestehen weiterhin aus gebürstetem Metall und unterscheiden sich farblich geringfügig vom Gehäuse.

Weitere Neuerungen: Neben den Designänderungen werden die Pixel 9-Handys natürlich auch Upgrades im Inneren erhalten. So sollen sie ein neues Exynos 5400 Modem spendiert bekommen, das die Konnektivität der Handys verbessern soll.

Als Prozessor sollte der Tensor G4 zum Einsatz kommen, der von 16 GByte RAM unterstützt wird. Die hohe Menge an Arbeitsspeicher sollte die Geräte zukunftssicherer für RAM-intensive On-Device-KI-Prozesse machen.

Release und Preis: Die Pixel 9-Handys werden am 13. August offiziell auf dem Made by Google-Event vorgestellt. Sie sollten wenige Tage später verfügbar sein. Das Pixel 9 soll bei 900 Euro und das Pixel 9 Pro bei 1.100 Euro starten. Neben den beiden Handys soll auch eine XL-Variante erscheinen, die mindestens 1.200 Euro kosten soll. Das Pixel 9 Pro Fold hat wohl ein 1.900-Euro-Preisschild.