Neue Konkurrenz für Samsung Galaxy: Versteckte Infos zu Googles Falt-Smartphone entdeckt

Samsung hat mit mittlerweile vier Generationen an Falt-Smartphones neue Fakten geschaffen: Die Foldables sind noch immer teure Produkte für Early Adopter, aber bestimmt kein kurzlebiger Trend mehr, der morgen schon vergessen ist.

Eine ganze Reihe von Herstellern, darunter Oppo, Microsoft und Motorola, sind schon auf den Zug aufgesprungen. Und auch Google soll bereits seit längerem an einem eigenen Foldable arbeiten.

Und offenbar will Google mit seinem Pixel Fold , wie das Falt-Smartphone aller Voraussicht nach heißen wird, in der obersten Liga mitspielen. Die Entwicklerin Kuba Wojciechowski hat im Beta-Code von Android 13 Informationen zur Kamera des Foldables gefunden - und die sind offenbar eines Premium-Smartphones würdig.

Google Pixel Fold: So gut soll die Kamera sein

Wie Wojciechowski auf Twitter berichtet, wird das Foldable unter dem Decknamen Felix aufgeführt. Damit scheint es sich um einen neuen Prototypen zu handeln, denn bisherige Pixel-Fold-Erwähnungen liefen unter den Decknamen Passport und Pipit . Das Gerät verfügt über eine Außenkamera mit Haupt-, Tele- und Ultraweitwinkel-Objektiv. Dazu gesellen sich Selfiekameras für Innen- und Außenseite, wobei erstere den Sensor des Pixel 6 übernehmen soll, zweitere den Sensor des Teleobjektivs.

Die genauen Modelle der einzelnen Kamera-Sensoren lauten:

Hauptkamera: Sony IMX787 (64 MP)

Ultraweitwinkelkamera: Sony IMX386 (12 MP)

Telekamera: Samsung S5K3JI (10,8 MP)

Selfiekamera (Innenseite): Sony IMX355 (8 MP)

Selfiekamera (Außenseite): Samsung S5K3JI (10,8 MP)

Die Anordnung der Kameras lässt vermuten, dass Google beim Pixel Fold auf eine horizontale Falt-Linie setzt. Damit wäre das Design höchstwahrscheinlich ähnlich zu Samsungs Galaxy-Fold-Serie.

Stellt Google das Pixel Fold also bereits im Oktober vor?

Bereits in wenigen Wochen steht Googles jährliches Pixel-Event an. Am 6. Oktober will der Hersteller sein kommendes Lineup zeigen. Erwartet werden vor allem Ankündigungen rund um das Pixel 7 (Pro) und die Pixel Watch. Eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um auch ein Pixel Fold vorzustellen.

Wir sind dennoch skeptisch: Zum einen gibt es derzeit noch vergleichsweise wenige Leaks und Gerüchte rund um das Falt-Smartphone. Zum anderen mehrten sich in den letzten Wochen Informationen, dass sich der Release des Pixel Fold weiter verzögern soll.

Der Branchenexperte Ross Young etwa geht derzeit davon aus, dass das Pixel Fold im März 2023 erscheinen könnte. Für eine offizielle Vorstellung im Oktober wäre das noch zu weit entfernt.

Nicht auszuschließen ist hingegen, dass Google bereits einen ersten Teaser zum anstehenden Foldable einbaut. Ein kurzes, zum Spekulieren einladendes Video am Ende des Showcases würde bei Fans auf jeden Fall für den entsprechenden Gesprächsstoff sorgen und Vorfreude auf die kommenden Monate wecken.

Seid ihr schon gespannt auf Googles erstes Falt-Smartphone? Oder steht ihr dem Konzept der Foldables eher skeptisch gegenüber? Und werdet ihr den Pixel-Showcase von Google im Oktober mitverfolgen?