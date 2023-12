Google stellt seinen Film- und Serien-Dienst endgültig ein

Googles eigene Film- und Seriendienst verabschiedet sich im Januar. (Bild: Google)

Den Film- und Serien-Service von Google gibt es seit 2012. Bisher konntet ihr darüber Content kaufen und leihen und auf euren Endgeräten anschauen.

Wie The Verge berichtet, wird damit ab Januar Schluss sein. Google zieht endgültig den Stecker.

Einstellung des Dienstes war abzusehen

Google hatte bereits Android- und iOS-Nutzer auf die Google TV-App umgestellt, die App von den meisten Smart-TVs entfernt und im Oktober auch von Android TV entfernt.

Laut 9to5Google war Play Filme und Serien (oder »Play Movies & TV«, wie es in Englisch heißt) zumindest auf Fernsehern sowieso schon so gut wie tot. 2020 gab es eine Umbenennung zu Google TV, sodass es nicht verwundern sollte, dass der alte Service in den Ruhestand geschickt wird.

Am 17. Januar wird Play Filme und Serien offiziell für immer auf Android TV eingestellt.

Kann man seine gekauften Filme und Serien noch gucken?

Die gute Nachricht: Ja, das könnt ihr. In einem entsprechenden Dokument verrät euch Google, wie ihr in Zukunft auf euren gekauften Content zugreifen könnt.

Wenn ihr einen Fernseher mit Google TV besitzt: Unter »Shop« könnt ihr Filme und Serien nicht nur kaufen und leihen, sondern auch direkt anschauen.

Wenn ihr Streaming-Peripherie ohne Google TV nutzt: Hier steht die YouTube-App bereit, über die ihr von euch bereits bezahlte Inhalte anschauen könnt.

Wenn ihr einen Browser nutzt: Dann ist ebenfalls die YouTube-App das Mittel der Wahl.

YouTube bekommt im Übrigen zwei praktische KI-Features:

Ihr könnt euren gekauften Content also nach wie vor genießen, auch wenn ihr die Inhalte ab Januar an einem anderen Ort findet. Das ist allerdings nicht selbstverständlich.

Erst kürzlich hat Sony bekannt gegeben, digitalen Content von seinen Plattformen zu entfernen, was schmerzhaft daran erinnert, dass selbst gekaufte Filme, Serien und Spiele einem nicht wirklich gehören.

Lohnt sich also, physische Disks zu kaufen?

Google macht Schluss mit einem Dienst, den es seit 12 Jahren gibt: Play Filme und Serien wird Mitte Januar endgültig eingestellt. Was haltet ihr davon? Habt ihr den Service benutzt? Oder bezieht ihr euren Content von woanders her? Wäre euch das Verschwinden des Dienstes überhaupt aufgefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare.