YouTube bekommt zwei praktische neue Features - Das ändert sich

YouTube arbeitet immer an Verbesserungen, Updates und neuen Funktionen, um das Erlebnis auf ihrer Plattform noch weiter zu verbessern.

So haben sie jetzt angekündigt, an zwei neuen Funktionen zu arbeiten, die den Alltag auf YouTube durchaus positiv beeinflussen könnten. Beide stützen sich auf Machine Learning.

1. Mit KI über Videos sprechen

Worum geht’s? Um das Videoerlebnis zu vertiefen, testet YouTube derzeit ein KI-Tool, das euch ermöglichen soll, während der Wiedergabe Antworten auf Fragen zum Video zu erhalten.

So könnt ihr Empfehlungen für verwandte Inhalte bekommen, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.

YouTube betont, dass das Tool insbesondere bei akademischen Videos Lernfortschritte fördert, indem es Quizfragen und erläuternde Antworten bereitstellt.

Kann ich das testen? Die Funktion ist vorerst für eine begrenzte Nutzergruppe und eine Auswahl von Videos verfügbar. In den kommenden Wochen können YouTube Premium-Mitglieder in den USA mit Android-Geräten am Experiment teilnehmen. Bald darauf sollen dann auch weitere Länder, inklusive Deutschland, mit der Neuerung versorgt werden.

Informationen dazu gibt es unter youtube.com/new.

Und es kommt noch eine neue Funktion hinzu.

2. KI soll Kommentare zusammenfassen

Worum geht’s? Um euch die Teilnahme an bestimmten Unterhaltungen zu erleichtern, testet YouTube eine KI, die große Kommentar-Abschnitte von großen und viel diskutierten Videos, in leicht verdauliche Themen einordnet.

Sobald die Funktion in einigen Wochen ausgerollt wird, seht ihr beim Öffnen des Kommentarbereichs auf dem Handy eine neue Option: »Nach Themen sortieren«.

Content-Creator können diese Zusammenfassungen beispielsweise nutzen, um schneller in Kommentardiskussionen auf ihren Videos einzusteigen oder sich von den Diskussionen ihrer Zuschauer für neue Inhalte inspirieren zu lassen. Der Ersteller des Videos kann auch Themenbereiche löschen.

Außerdem sollen die Themen ausschließlich aus veröffentlichten Kommentaren stammen und können angeblich nicht aus Kommentaren erstellt werden, die gesperrte Wörter enthalten oder von blockierten Nutzern stammen.

Kann ich das testen? Dieses Experiment läuft auf einer kleinen Anzahl von Videos in englischer Sprache mit umfangreichen Kommentar-Abschnitten. YouTube Premium-Mitglieder können sich ab heute dafür entscheiden, dies unter youtube.com/new auszuprobieren.

Es sind zwar nicht viele oder große Updates. Trotzdem könnten diese kleinen Updates den Alltag vieler Menschen berühren. Mehr Auswirkungen hat wohl das größere Update, dass YouTube vor kurzem angekündigt hat:

Werdet ihr die neuen Funktionen von YouTube nutzen? Freut ihr euch schon darauf? Gerade für Leute im Studium, in der Schule oder ähnlichem, könnten enorm von einem Chatbot profitieren, der mit ihnen über Inhalte sprechen kann. Seht ihr da noch mehr Bedarf? Schreibt uns eure Meinung und auch gerne eure Erfahrungen mit KI in die Kommentare!