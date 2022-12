Neue Google-Suche: Die verschmähte Seite 2 spielt bald kaum noch eine Rolle

Jetzt einmal Hand aufs Herz: Wie viel Zeit verbringt ihr täglich damit, kontinuierlich durch Instagram, Reddit, Tiktok und Co. zu scrollen? Für viele von uns ist das die erste Tätigkeit, die in den Sinn kommt, wenn es gerade nichts zu tun gibt oder man sich langweilt.

Habt ihr euch schon immer gewünscht, dass man dies auch mit den Google-Suchergebnissen machen könnte? Falls die Antwort Ja lautet, gibt es gute Neuigkeiten: Es geht - wenn auch (noch) nicht hierzulande (was sich bald ändern dürfte). Die von vielen verschmähte Seite 2 verliert damit in Zukunft wohl völlig an Bedeutung.

Google-Suchergebnisse en masse

Google hat die neue Funktion des kontinuierlichen Scrollens für Suchergebnisse in den USA und für englische Spracheinstellungen freigeschaltet. Damit kann man deutlich länger nach unten scrollen als bisher, bevor die Suchergebnisse enden.

Ganz unendlich, wie es bei vielen Social-Media-Plattformen der Fall ist, wird es aber nicht, zumindest nach aktuellem Stand. Ihr könnt maximal so weit nach unten gehen, bis der Inhalt von sechs Ergebnisseiten erreicht wird.

Wie genau das aussehen soll, könnt ihr aus dem offiziellen Tweet entnehmen:

Wir haben getestet, die Sprache der Google-Suche auf Englisch zu stellen und die Region auf die vereinigten Staaten, sowohl mit Chrome als auch mit Firefox. Das alleine hat aber nicht genügt, um die Funktion freizuschalten.

Wann diese Funktionalität nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest. Man kann jedoch davon ausgehen, dass dies in naher Zukunft der Fall sein wird.

Aber auch abseits der Kernfunktion hat die Google-Suche noch so einiges zu bieten. Wusstet ihr etwa, dass man mit einer Google-Suchanfrage den Handy-Klassiker Snake spielen kann? Diesen Trick und noch sechs weitere zeigen wir euch hier:

Freut ihr euch auf die neue Funktion für die Google-Suche? Oder habt ihr ohnehin nie auf die zweite Seite geklickt und braucht gar nicht mehr Ergebnisse als die, die bisher auf der ersten Seite angezeigt werden? Schreibt es gerne in die Kommentare!