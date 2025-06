Google testet neues KI-Feature, bei dem Suchergebnisse als Podcast zusammengefasst werden

Google testet aktuell KI-generierte Podcasts in Google-Suchen. (Bild: maurice norbert, Adobe Stock)

Google befindet sich weiterhin in einer großen KI-Offensive und testet munter weiter Features, die die Suche im Netz verbessern und erleichtern sollen. Zukünftig sollen Suchergebnisse beispielsweise als automatisch generierter Podcast zur Verfügung stehen.

KI-Podcast in der Google-Suche

Schon seit einiger Zeit bietet Google in der Suche KI-generierte Zusammenfassungen der Suchergebnisse an. Nutzer müssen so gar nicht mehr in die jeweiligen Quellen wechseln, sondern bekommen die relevanten Informationen übersichtlich präsentiert.

Vor wenigen Tagen hat Google die nächste Stufe dieser Entwicklung vorgestellt. Seit dem 13. Juni 2025 können Nutzer aus den USA über die Testplattform »Google Labs« ein neues Audio-Feature aktivieren.

51:11 Hinter den Kulissen der Google I/O: Google Glasses, San Francisco & KI-Hype

Die Google-Suche wird dabei durch einen neuen Tab ergänzt. Unterhalb von »Weitere Fragen« sitzt dann der Button »Generate Audio Overview«, also etwa »Audio-Zusammenfassung generieren«.

Ein Klick auf den Button sorgt dafür, dass mithilfe von Gemini eine Audio-Datei generiert wird, die direkt im Browser abgespielt werden kann. Dieser Prozess soll je nach Fragestellung bis zu 40 Sekunden in Anspruch nehmen.

Ähnlich wie bei den Audio-Zusammenfassungen von Gemini wird auch diese Zusammenfassung von zwei enthusiastischen »Hosts« moderiert, die sich, wie in einem Podcast, angeregt über das gesuchte Thema unterhalten.

Die für die Zusammenfassung genutzten Quellen werden ebenfalls angegeben, sodass Nutzer die Ergebnisse prüfen oder bestimmte Themen genauer nachlesen können.

Die Audio-Zusammenfassungen werden nicht bei jeder Suche angezeigt, sondern nur dann, wenn die Suchmaschine es für sinnvoll hält – also beispielsweise bei direkten Fragestellungen.

Das Feature ist bislang nur auf Englisch und nur in den USA verfügbar. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt auch in anderen Ländern angeboten und sogar fest in die Google-Suche integriert wird, dürfte vom Feedback der Tester abhängen.

Die können jede Zusammenfassung mit einem Daumen nach oben oder nach unten versehen und auch das gesamte Experiment in Labs bewerten.

Was haltet ihr von dem Feature? Nutzt ihr die automatischen Zusammenfassungen von Google?