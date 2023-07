Beim Kauf einer neuen Grafikkarte geht ihr nur auf den ersten Blick komplett in die Vollen

Wer will, der kann mittlerweile ein kleines Vermögen für eine neue GPU ausgeben.

Was früher kaum möglich war, ist heute fast schon Normalität: Beim Kauf einer neuen Grafikkarte über 1.000 Euro auszugeben. Aber wie viele von euch haben das bei ihrer letzten GPU auch getan?

Die Antwort auf diese Frage habt ihr uns selbst geliefert, vielen Dank für die rege Teilnahme an der passenden Umfrage dazu! Ihr könnt weiterhin eure Stimme abgeben, den entsprechenden Artikel findet ihr hier: Neue Umfrage - Wie viel Geld habt ihr für eure letzte Grafikkarte bezahlt? .

Nach über 9.000 abgegebenen Stimmen wagen wir den Blick auf die konkreten Zahlen, und die fallen durchaus interessant aus. So ist ausgerechnet die Antwortmöglichkeit, die mit dem höchsten Preis in die Vollen geht beziehungsweise Über 1.500 Euro auf Platz eins gelandet:

Insgesamt verteilen sich eure Preisangaben aber relativ gleichmäßig auf die verschiedenen Kosten, was auch beim Blick auf eine etwas gröbere Einteilung deutlich wird.

Für diejenigen unter euch, die selbst kein Problem damit haben, über 2.000 Euro für eine GPU auszugeben, könnte von Nvidia irgendwann neues Futter kommen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

➡️ Wenn die Grafikkarte Realität wird, die zu diesem Kühler gehört, muss AMD sich warm anziehen

Aktuelle Gaming-Grafikkarten von Nvidia

Eine Frage des Blickwinkels

Wie in der Grafik oben bereits zu sehen, haben wir eure Antworten zusätzlich noch etwas grober eingeteilt, genauer gesagt geht es um die folgenden drei Bereiche:

Unter 500 Euro

500 bis 1.000 Euro

Über 1.000 Euro

Schaut man sich die Gesamtzahlen für diese Einteilung der verschiedenen Preisbereiche an, liegen die Grafikkarten mit Kosten von 500 bis 1.000 Euro knapp an der Spitze:

Die teuersten Modelle für mehr als 1.000 Euro landen nur auf dem dritten Platz. Allzu groß ist der Abstand zu Platz zwei beziehungsweise den GPUs für maximal 500 Euro aber nicht.

Wenig überraschend gibt es also sowohl Spieler unter euch, die für ihr Hobby hohe Kosten nicht scheuen sowie diejenigen, die lieber etwas weniger Geld für eine neue Grafikkarte ausgeben wollen.

Falls ihr auf der Suche nach einer neuen GPU seid, kann euch auch der Blick auf unsere Übersicht zum Preis-/Leistungsverhältnis aktueller Modelle helfen:

Mehr zum Thema Welche Grafikkarte soll ich kaufen? Preis-Leistungsverhältnis aller aktuellen Modelle von Nils Raettig

Wie denkt ihr über das Ergebnis unserer Umfrage? Hättet ihr gedacht, dass Grafikkarten für mehr als 1.000 Euro dominieren? Passen die Stimmabgaben zu eurer Einschätzung? Oder seid ihr davon ausgegangen, dass die Modelle für weniger als 500 Euro immer noch am meisten gekauft werden? Und welche Grafikkarte steckt derzeit in eurem Gaming-PC? Schreibt es gerne in die Kommentare!