Butter bei die Gaming-Fische: Wie viel Geld habt ihr für eure letzte Grafikkarte bezahlt?

Verratet uns, wie teuer eure letzte Grafikkarte war - wir freuen uns über jede Beteiligung!

Es gab mal Zeiten, zu denen 500 Euro für eine Gaming-Grafikkarte so ziemlich das Maximum war, das ihr ausgeben konntet. Wie wir alle wissen, sind diese Zeiten längst vorbei. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, legen wir euch den folgenden Artikel ans Herz:

➡️ Grafikkartenpreise vor zwölf Jahren und heute: Wie viel besser war es früher wirklich?

Ist es euch trotzdem wichtig, eine möglichst aktuelle und vor allem schnelle Grafikkarte zu nutzen, kommt ihr mittlerweile nicht mehr um Preise im vierstelligen Bereich herum. Vor diesem Hintergrund wollen wir gerne von euch wissen, wie teuer eure letzte Grafikkarte war - egal ob neu oder gebraucht. Macht mit!

Was bekommt ihr aktuell für euer Geld?

Soll es eine neue, halbwegs flotte Grafikkarte sein, ist es derzeit kaum möglich, weniger als 200 Euro auszugeben. Mit einem entsprechenden Modell wie der GTX 1650 oder der RX 6500 XT könnt ihr aktuelle Titel aber (fast) nur in Full HD vernünftig spielen.

Wer höhere Auflösungen wie WQHD und FPS-Werte oberhalb von 60 Bildern pro Sekunde anvisiert, muss tiefer in die Tasche greifen.

So kostet beispielsweise eine Radeon RX 6800 XT momentan ungefähr 540 Euro, für Nvidias vergleichbar schnelle RTX 4070 werden knapp 600 Euro fällig. Stark übertaktete Custom-Designs sind entsprechend nochmal teurer.

Soll es das volle 4K-Programm samt Raytracing sein, kostet eine passende Grafikkarte schnell vierstellige Summen. Das gilt etwa für AMDs derzeit flotteste GPU in Form der RX 7900 XTX für knapp 1.000 Euro Nvidia veranschlagt für die ähnlich schnelle RTX 4080 mit 1.150 Euro nochmal klar mehr Geld.

Performance ist nicht alles: Neben der Leistung können auch spezielle Features wie beispielsweise Nvidias Upscaling-Verfahren DLSS eine wichtige Rolle bei der Wahl der passenden Grafikkarte spielen.

Nvidia selbst bewirbt etwa die so genannte Frame Generation besonders gerne, die nur mit RTX-4000-Grafikkarten funktioniert. Die FPS können durch die per KI generierten Bilder deutlich ansteigen, allerdings wird die Funktion bislang nur von wenigen Titeln unterstützt und sie kann durch eine größere Eingabeverzögerung und Bildfehler auch Probleme verursachen.

Eine passende Grafikkarte zu finden, wird also nicht nur dich das in den letzten Jahren deutlich gestiegene Preisniveau erschwert, sondern auch durch die vielen Details, die wichtig sein können. Kommt es euch vor allem stark auf das Preis-/Leistungsverhältnis an, schaut ihr am besten mal in diesem Artikel vorbei:

Mehr zum Thema Welche Grafikkarte soll ich kaufen? Preis-Leistungsverhältnis aller aktuellen Modelle von Nils Raettig

Welche Grafikkarte soll ich kaufen? Preis-Leistungsverhältnis aller aktuellen Modelle

Hand aufs Herz: Für welche Option habt ihr in der Umfrage gestimmt und um welche Grafikkarte genau handelt es sich dabei? Könntet ihr euch vorstellen, in Zukunft noch mehr Geld für eine neue GPU auszugeben oder ist eurer Schmerzgrenze mit dem letzten Kauf bereits erreicht? Und wie denkt ihr generell über die jüngsten Entwicklungen auf dem GPU-Markt? Schreibt es gerne in die Kommentare!