Warum ihr mit dem Kauf einer neuen Grafikkarte besser nicht mehr lange warten solltet

Es könnte sein, dass Grafikkarten wie die RTX 4090 bald wieder spürbar teurer werden.

Wenn ihr schon eine Weile darüber nachdenkt, euch eine neue Grafikkarte zu kaufen, dann solltet ihr möglicherweise besser nicht mehr lange zögern. Denn aktuell gibt es gleich mehrere Gründe, die für einen zeitnahen Kauf sprechen.

Bevor wir uns diese Gründe anschauen, noch zwei wichtige Hinweise vorab: Sichere Vorhersagen über Preisentwicklungen sind nicht möglich. Es ist also durchaus denkbar, dass es anders als hier beschrieben kommt (oder mit größerer Verzögerung).

Außerdem ist aus unserer Sicht der mit Abstand wichtigste Aspekt beim Kauf einer neuen Grafikkarte, dass er sich auch wirklich für euch lohnt. Das ist vor allem dann gegeben, wenn euch die Performance in Spielen mit eurem aktuellen Modell zu niedrig ist oder wenn ihr einen neuen Monitor gekauft habt.

Sowohl eine höhere Auflösung als auch eine höhere Bildwiederholrate sind potenziell gute Argumente dafür, sich eine neue GPU anzuschaffen. Ob es dafür an der Zeit ist, könnt ihr aber letztlich nur selbst beurteilen. Hilfestellung dabei gibt unser großer Vergleich aktueller und alter GPUs:

Mehr zum Thema Grafikkarten 2023 im Vergleich: Über 85 GPUs im großen Leistungs-Ranking von Nils Raettig

Wir empfehlen, dass eine neue Grafikkarte mindestes zwei Leistungsklassen über eurem aktuellen Modell liegt. Besser sind drei Klassen oder mehr, sofern es euer Budget zulässt und die anderen Komponenten in eurem Rechner nicht zu alt sind. Andernfalls könnten sie die neue GPU (zu stark) ausbremsen.

Grund #1: Aktuelle Grafikkarten werden wieder teurer

Wer sich die jüngere Kostenentwicklung von aktuellen GPUs aus der RTX-4000-Generation und der RX-7000-Generation anschaut, der wird bei vielen Chip-Reihen Folgendes feststellen: Nach einem langsamen, aber steten Fall über das Jahr hin weg sind ihre Bestpreise zuletzt wieder angestiegen.

Die RTX 4070 war beispielsweise Ende August noch ab ungefähr 550 Euro zu haben, mittlerweile sind es 590 bis 600 Euro. Die RX 7900 XT ist im selben Zeitraum von einem Bestpreis von etwa 780 Euro auf 830 Euro gestiegen und auch aus dem absoluten High-End-Segment deuten sich schlechte Nachrichten an.

So gibt es aus Japan Anzeichen für eine Verknappung der aktuell schnellsten Grafikkarte in Form der Geforce RTX 4090, wie Videocardz.com berichtet. Konstante Nachfrage treffe demnach auf schwer zu haltende Lagerbestände und insbesondere die günstigsten Modelle seien im Lieferrückstand.

Das deckt sich mit Berichten aus dem Handel, die uns erreicht haben, und auch die jüngsten Preisentwicklungen passen dazu: Nachdem die RTX 4090 im August unterhalb von 1.600 Euro zu haben war, zeigt die Kostenkurve derzeit wieder leicht nach oben.

Wie weit mögliche Preiserhöhungen für die ohnehin schon sehr teure RTX 4090 im weiteren Verlauf des Jahres noch gehen, ist schwer zu sagen. Man darf aber vorsichtig pessimistisch sein.

Grund #2: Ältere Grafikkarten verschwinden vom Markt

Grafikkarten der Vorgängergenerationen RTX 3000 und RX 6000 sind deutlich länger relevant, als man zu ihrem Release vor fast drei Jahren hätte meinen können. Volle Lagerbestände, die unter anderem durch die Folgen der Corona-Krise und den Chip-Mangel entstanden sind, tragen dazu einen großen Teil bei.

Das hat auch dazu geführt, dass sowohl AMD als auch Nvidia ihre aktuellen Generationen nur vergleichsweise langsam um Modelle aller Leistungsklassen ergänzt haben.

Inzwischen sind die meisten RTX-4000- und RX-7000-GPUs aber da und gleichzeitig verschwinden immer mehr attraktive alte Modelle vom Markt beziehungsweise werden klar zu teuer.

Ein typisches Bild am Beispiel der Dual Geforce RTX 3060 Ti von Asus mit GDDR6X-VRAM: Auf sehr gute Preise vor einigen Wochen folgen deutlich höhere Kosten heute. (Quelle: Geizhals.de)

Das gilt etwa fürdie RTX 3060 Ti mit GDDR6X-VRAM. Während sie noch im Juli mit einem Preis von etwa 330 Euro zu den Grafikkarten mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis gehörte, ist sie inzwischen meist nur noch ab 400 Euro zu haben und auch die Variante mit GDDR6-VRAM fällt mittlerweile zu teuer aus.

Auch gute Angebote von AMD stehen teils vor dem Aus. So gibt es von der Radeon RX 6800 nur noch ein Modell, das für etwa 450 Euro in Preisvergleichen gelistet wird. In den meisten Fällen kosten Grafikkarten mit diesem Chip dagegen inzwischen mindestens 530 Euro, wenn sie überhaupt noch gelistet werden.

Wer beim Neukauf also nicht unbedingt auf die aktuellen Generationen RTX 4000 und RX 7000 besteht, der findet inzwischen immer seltener passende Alternativen bei den Vorgängermodellen.

Grund #3: Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür

Zum Weihnachtsgeschäft 2022 kostet die RTX 4090 Gaming X Trio von MSI noch über 2.000 Euro. Im September 2023 waren es dagegen "nur" 1.700 Euro, die Tendenz ist aber wieder leicht steigend.

Der dritte Grund in Form der traditionell höheren Kauflust beziehungsweise steigenden Nachfrage zum Weihnachtsgeschäft gilt jedes Jahr. Wenn er aber auf die ersten beiden Gründe beziehungsweise auf ein teilweise sinkendes Angebot trifft, dann könnte das die Lage auf dem Markt zusätzlich verschärfen.

Nicht zu vergessen ist dabei auch, dass die Preise für Grafikkarten in den letzten Jahren generell auf einem sehr hohen Niveau lagen. Damit nähern wir uns dem ersten Weihnachtsgeschäft seit längerem, bei dem sich die Situation zumindest etwas beruhigt hat.

Um das an einem Beispiel zu konkretisieren: Aktuell liegt der Durchschnittspreis der Top-10-Grafikkarten bei Geizhals.de bei etwa 800 Euro. In den drei Jahren zuvor waren es Anfang Oktober jeweils über 1.100 Euro beziehungsweise fast 40 Prozent mehr.

Und was ist mit Black Friday & Co.?

Statt GPU-Schnäppchen gibt es zu Prime Day & Co. gerne das Gegenteil in Form von gruseligen Deals wie diesem hier.

Zum Weihnachtsgeschäft gibt es bekanntermaßen immer größer angelegte Verkaufsaktionen wie den Black Friday. Lohnt es sich, darauf zu warten, um eine Grafikkarte besonders günstig zu bekommen?

Unserer Einschätzung nach lautet die Antwort auf diese Frage generell Nein . Hauptgrund dafür sind Erfahrungswerte der vergangenen Jahre - und die besagen, dass wirklich gute Grafikkarten-Deals bei solchen Aktionen absoluten Seltenheitswert haben.

Sollten sich die oben beschriebenen Anzeichen für knappere Ware in verschiedenen Bereichen bewahrheiten, dürften das die Chancen auf gute Angebote zu Black Friday & Co. außerdem zusätzlich schmälern.

Es könnte also eine gute Idee sein, sich möglichst zeitnah eine neue GPU zu kaufen. Welche Grafikkarten wir aktuell empfehlen können, erfahrt ihr in unserer großen Kaufberatung:

Die besten Grafikkarten 2023 für das Gaming in Full HD, WQHD und 4K

Wie sind eure aktuellen Kaufpläne in Sachen Grafikkarte? Habt ihr euch erst vor relativ kurzer Zeit eine neue GPU geholt und seid deshalb erstmal gut versorgt? Überlegt ihr schon länger, euch ein neues Modell zu kaufen und seht langsam die Zeit zum Zuschlagen gekommen? Oder plant ihr auch auf längere Sicht noch, euer derzeitiges Modell weiter zu verwenden? Schreibt es gerne in die Kommentare!