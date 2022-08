Neue Grafikkarte mausert sich zum echten Preis-/Leistungstipp und kaum jemand kriegt es mit

Wenn spät im Produktionszyklus einer GPU-Generation neue Modelle auf den Markt kommen, füllen sie oftmals nur kleine Lücken im Preisgefüge oder bieten einen sehr überschaubaren Mehrwert. Bei der vor etwa zwei Monaten erschienenen Radeon RX 6700 von AMD sieht das derzeit anders aus.

Testberichte, Videos und andere Inhalte zu der GPU gibt es bisher kaum. Zugegebenermaßen haben auch wir in der Tech-Redaktion der GameStar ihr bislang keine große Beachtung geschenkt.

Zum Release war sie mit Kosten von etwa 480 Euro auch klar zu teuer. Aktuell ist sie mit etwa 410 Euro aber auf einem neuen Tiefstpreis angekommen, der sie zu einem echten Preis-/Leistungstipp für das Spielen in WQHD macht (und mit gewissen Abstrichen auch in 4K).

Woher kommt die RX 6700 und was macht sie so interessant?

Im Kern handelt es sich um einen für Notebooks gedachten Chip der aktuellen RX-6000-Generation auf Basis der RDNA2-Architektur, der verspätet seinen Weg auf Platinen für Desktop-PCs findet.

Die RX 6700 hat im Vergleich mit dem XT-Modell primär weniger Shader-Einheiten (2.304 statt 2.560), weniger Speicher (10,0 statt 12,0 GB) und weniger Infinity-Cache (80 statt 96 MByte) sowie Taktraten, die um etwa 300 MHz niedriger liegen.

Mit Blick auf die Leistung sollte sie sich demnach klar vor der RTX 3060 und der RX 6650 XT einordnen - die derzeit aber nur ungefähr zehn bis zwanzig Euro günstiger zu haben sind. Eine Leistungsstufe höher in Form der RX 6700 XT und der RTX 3060 Ti gibt es dagegen erst ab etwa 70 bis 80 Euro mehr. Im Preisbereich von 400 Euro ist die RX 6700 damit momentan eine sehr gute Wahl.

Ebenfalls erwähnenswert: Mit einer TDP von 175 Watt ordnet sich die RX 6700 ebenfalls in den Regionen der RTX 3060 und der RX 6650 XT ein. Sie sollte sich demnach bei höherer Leistung vergleichbar gut (und leise) kühlen lassen.

Wo ist der Haken?

Bislang finden sich in Preisvergleichen gerade mal zwei Modelle, die Radeon RX 6700 Fighter von PowerColor und die Sapphire Radeon RX 6700. Die Auswahl hält sich also noch stark in Grenzen.

Die PowerColor-GPU ist seit bald zwei Wochen für die besagten 409 Euro zu haben. Mit Blick auf die Konkurrenzmodelle passen die Kosten der unten zu sehenden Sapphire-Variante von etwa 430 Euro aber eigentlich besser ins Bild. Daher rechnen wir eher nicht mit weiteren Preissenkungen, solange die Preise der anderen GPUs vorerst stabil bleiben.

Ebenfalls nicht zu vergessen: Ende 2022 werden die neuen Generationen von AMD und Nvidia erwartet. Es ist zwar davon auszugehen, dass der Preisbereich der RX 6700 erst im Laufe des nächsten Jahres von RX 7000 und RTX 4000 bedient wird. Grundsätzlich könnten die Kosten für RX 6000 und RTX 3000 aber nochmal etwas sinken, wenn in zwei, drei Monaten die ersten neuen Modelle erschienen sind.

Gleichzeitig hat die RX 6700 durchaus auch mit einem Preis von etwa 430 bis 440 Euro ihre Daseinsberechtigung, wenn RX 6650 XT und RTX 3060 etwa 50 Euro weniger kosten und RX 6700 XT und RTX 3060 Ti etwa 50 Euro mehr, zumal wir die 10 GByte VRAM bei einer GPU dieser Leistungsklasse für angemessen halten. Mehr zu der Videospeicher-Frage erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Was denkt ihr über die Radeon RX 6700 ohne XT-Zusatz? Eine empfehlenswerte Karte, die sich aus Preis-/Leistungssicht sehr lohnen kann, eine zu spät erschienene GPU, die niemand mehr braucht oder etwas dazwischen? Schreibt es gerne in die Kommentare!