Hätte ich ein Grafiktablett, sähe dieses Bild viel besser aus: Die beste Preis-Leistung bietet derzeit diese Wacom-Alternative bei Amazon

Das ist wohl das Beste, dass ich mit der Maus zeichnen kann. Mit dem Kamvas 13 von HUION wäre dieses Bild VIEL besser geworden!

So präzise eine Maus auch sein mag: Geschmeidige Linien ohne Hilfsmittel sind nur sehr schwer zu zeichnen. Zwar arbeite ich nicht unbedingt mit Corel Painter oder ArtRage, aber auch für Photoshop kann ein Grafiktablett sehr von nützen sein. Wer auf der Suche nach einer guten Wacom-Alternative zum Einstieg ist, dem dürfte dieses Gerät aktuell gefallen. Das HUION Kamvas 13 gibt es aktuell im Angebot und ist damit das wohl beste Gerät unter 200 €!

Das HUION Kamvas 13: Starkes 13,6-Zoll Grafiktablett mit 120 % sRGB

High-End Grafiktabletts müssen mehr auf dem Kasten haben, als man am Anfang vermutet: Hohe Auflösung und große entspiegelte Bildschirme. Vor allem der Gamut (der Farbumfang) muss hohen Standards entsprechen, wodurch ein großes Tablet vom aktuellen Marktführer Wacom auch gerne mal 2.000 € kosten kann.

Wenn euch mein Kunstwerk nicht gefallen hat: Hier ein besseres Bild vom HUION Kamvas 13, inklusive Handschuh.

Wer aber keine vierstelligen Beträge zahlen will und eine kompaktere Lösung in Notizheft-Größe sucht, wird mit dem Kamvas 13 für einen Bruchteil des Preises kaum Kompromisse machen müssen. Der 13,6-Zoll-große Bildschirm setzt auf IPS (In-Plane-Switching) und hat dadurch eine höhere Farbgenauigkeit und Bildqualität als andere Screen-Typen. Somit erreicht er einen starken Farbumfang von 120 % sRGB (standardized RGB).

Nicht zu unterschätzen ist auch die Beschichtung des Bildschirms. Bei vielen Touch-Screens verursacht sie einen Abstand zwischen Bildschirm und Stift – genannt Parallaxe –, was die Präzision beim Zeichnen beeinträchtigt, wenn man sich nicht dran gewöhnt hat. Das Kamvas 13 hat eine entspiegelte Glasbeschichtung, die direkt auf dem Screen liegt und somit die Parallaxe gering hält.

Schlankes Gerät mit nützlichem Zubehör: Mit 11,8 mm ist es dünner, als der mitgelieferte Stift

Das Kamvas 13 ist auch ein gutes Gerät zum Mitnehmen. Gerade einmal 980 Gramm und eine Dicke von 11,8 mm hat das Ding! Auch die Konnektivität und Kompatibilität sind wichtig für flexibles Arbeiten. Über eine USB-C-Verbindung und eine zusätzliche Stromquelle kann das Grafiktablett auch mit zahlreichen Android-Handys und Tablets genutzt werden.

Der PW517-Stift hat neben zwei Tasten auch starke 8192 Druckstufen und funktioniert ohne Akku!

Was wäre aber ein Grafiktablett ohne einen Stift? Der Pen mit dem etwas uneleganten Namen PW517 ist der wichtigste Freund des Kamvas 13. Mit einer Empfindlichkeit von 8192 Druckstufen, einer Abtastrate von 266 PPS (points per second) und einer Neigungsfunktion bis zu 60° wird das Zeichnen auf dem Tablett richtig geschmeidig.

Auch das inklusive Zubehör ist richtig nützlich. Im Lieferumfang bekommt ihr neben Stifthalter und den Stiftspitzen (10 Stück) vor allem auch einen Handschuh für die rechte Handhälfte mitsamt Ring- und kleinem Finger (wie im ersten Bild zu sehen ist). Was anfangs komisch aussieht, ist ein verdammt nützliches Accessoire, womit die Hand beim Zeichnen ohne Widerstand über den Bildschirm gleiten kann.

Externer Monitor oder einfaches Grafik-Pad: Viele Funktionen in einem

Neben dem Putztuch und einer Klammer zum Austausch der Spitzen gibt es auch ein nützliches 3-in-1-Kabel mit 2 x USB-A und 1 x HDMI Ausgang, damit man das Tablet auch mit älteren Computern nutzen kann. Dadurch kann man das Grafiktablett auch als zusätzlichen Bildschirm nutzen. Vielleicht wollt ihr ja eure Nintendo Switch anschließen.

Wer aber zu Hause einen großen Bildschirm hat, auf dem er lieber seine Zeichnungen sehen würde, aber trotzdem das händische Zeichnen bevorzugt, kann das Grafiktablett auch als einfaches Zeichenpad ohne Bild nutzen.

Für unter 200 € bekommt ihr aktuell also ein verdammt starkes Gerät für euren Einstieg in die Welt der digitalen Kunst. Wer weiß aber, wie lange das Angebot noch so gut ist?

Falls euch aber die 13,6 Zoll nicht groß genug sein sollten, wäre auch noch der Kamvas 22 mit 21,5 Zoll im Angebot.