Die 10 größten Tech-YouTuber der Welt: Kennt ihr sie alle?

Eines der bekanntesten Gesichter im Tech-Youtuber-Umfeld: Marques Brownlee (aka MKBHD).

Abos in zweistelliger Millionenhöhe? Für jeden YouTuber aus unserer Liste ist das Realität. Denn diese Kanäle ziehen mit ihren Hardware-, DIY- und Technik-Videos mehr Leute an als irgendjemand sonst.

Wir haben für euch herausgesucht, welche YouTube-Kanäle mit Tech-Bezug 2023 ganz oben stehen. Mit dabei sind auch ein paar Kanäle, die wir so nicht erwartet hätten.

In unsere ausführliche Liste eingeflossen sind YouTube-Kanäle, die Inhalte auf Deutsch oder Englisch erstellen und bei denen es sich um Einzelpersonen oder Teams handelt, nicht um eigentlich plattformfremde Unternehmen oder Organisationen. Die Kanäle von Apple oder der NASA findet ihr hier also nicht.

Zusätzlich gibt es aber noch zwei weitere Listen in diesem Artikel, bei denen wir uns kurz halten: Eine Liste mit ausschließlich deutschsprachigen YouTubern aus dem Tech-Kosmos sowie eine Liste mit den größten Tech-YouTubern überhaupt, unabhängig von deren Sprache. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern!

Stand unserer Liste ist der 02. Juli 2023.

Inhaltsverzeichnis:

Top 10: Größte Tech-YouTuber in englischer Sprache

Platz 10: Smarter Every Day (11 Millionen Abonnements)

Wenn wir den Kanal Smarter Every Day in wenigen Worten zusammenfassen müssten, viele uns das schwer. Irgendwas mit Wisschenschaft, Welt und Abwechslung.

Glücklicherweise nimmt uns Kanalbetreiber Destin Sandlin ab: Ich entdecke die Welt mit Wissenschaft. Das ist dann eigentlich auch schon alles, was es zu wissen gibt. Zweimal pro Woche gibt es auf dem Kanal selbstgebaute Maschinen, Mini-Dokumentationen und Wissenswertes über Militär und Ingenieurskunst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Platz 9: Crazy Russian Hacker (11,8 Millionen Abonnements)

Der ukrainisch-stämmige US-Amerikaner Taras Kulakov machte sich im Netz einen Namen mit dem Entwickeln von Live-Hacks.

Mittlerweile finden sich beim Crazy Russian Hacker aber auch viele Gadget-Vorstellungen, Werkzeug-Tests und Infovideos, etwa zum E-Bike-Kauf.

Platz 8: Quantum Tech HD (12,4 Millionen Abonnements)

Worum es bei Quantum Tech HD geht? Nach eigener Aussage um: unglaubliche Gadgets und Innovationen, Tips und Hacks für eure Projekte, super befriedigende Maschinen und Arbeiter, die ihren Job so perfekt machen, dass es nicht mehr real wirkt.

Damit weicht Quantum Tech HD von den typischen Tech-Kanälen ein ganz schönes Stück ab - gerade das macht die Videos aber auch wieder so interessant.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Platz 7: The Q (13,4 Millionen Abonnements)

Hinter dem mysteriösen Namen The Q verbirgt sich ein Kanal, auf dem allerlei DIY-Projekte umgesetzt werden. Erstaunlich oft geht es dabei um Fahrräder und Streichhölzer. Aber auch ein Gaming-Lenkrad aus Pappe ist im Bereich des Möglichen.

Hinter dem Kanal steckt der Ingenieur Sergii Gordieiev. Von ihm stammt auch das Fahrrad mit dreieckigen Rädern, über das wir bereits vor ein paar Tagen berichteten:

Erfinder setzt noch einen drauf Ihr dachtet, ein Fahrrad mit viereckigen Rädern ist komisch? von Patrick Poti

Platz 6: Hacksmith Industries (13,7 Millionen Abonnements)

Was eigentlich nur in Filmen und Spielen funktioniert, wollen Hacksmith Industries Realität werden lassen. Die Crew rund um Ingenieur James Hobson baut fiktionale Erfindungen in echt nach.

Mit dabei etwa: ein Lichtschwert aus Star Wars, John Wicks schusssicherer Anzug, Zaryas Partikelkanone aus Overwatch oder Thors Hammer Stormbreaker.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Platz 5: Mr. Whosetheboss (14,9 Millionen Abonnements)

Nicht alle großen Tech-YouTuber kommen aus Übersee. Mit Mr. Whosetheboss ist auch Europa vertreten. Der Brite, der eigentlich Arun Maini heißt, hat ein Ziel: die größte Tech-Community des Planeten aufzubauen.

Seine Waffen der Wahl dabei: Videos über Gadgets, Smartphones, Konsolen und kuriose Internetfunde, die er auf seine ganz eigene Weise präsentiert.

Platz 4: Linus Tech Tips (16,9 Millionen Abonnements)

Wer Hardware-Artikel bei GameStar liest, hat Linus Tech Tips vermutlich schon längst abonniert. Linus Sebastian und sein Team bieten auf dem Kanal stets unterhaltsame, oft aber auch lehrreiche Videos rund um PC-Hardware und Co.

Ungewöhnlich ist dabei die Größe von Linus Team. Mittlerweile mehr als hundert Angestellte arbeiten bei der Linus Media Group, sodass sich auch die Gesichter vor der Kamera immer wieder abwechseln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Platz 3: Marques Brownlee (16,9 Millionen Abonnements)

Besser bekannt als MKBHD setzt Marques Brownlee mit seinen Tech-Videos einen neuen Qualitätsstandard. Aufwändig produzierte Produkt-Reviews treffen hier auf Meinungsvideos zu technischen Entwicklungen, Interviews mit Tech-Größen wie Sundar Pichai oder Mark Zuckerberg und mehr.

Mein persönlicher Favorit: Die Videoreihe Retro Tech , in der alte Kult-Geräte noch einmal ins Rampenlicht dürfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Platz 2: Unbox Therapy (18,2 Millionen Abonnements)

Der Name ist Programm: Bei Unbox Theraps packt Jack McCann Produkte aus. Darunter finden sich Evergreens wie das neueste iPhone, ein ultradünner Fernseher oder ein unverschüttbares Trinkglas.

Die Videos werden untermalt von ruhiger, atmosphärischer Musik, was dem ganzen auch einen therapeutischen Anstrich verleiht. Perfekt, um nach einem stressigen Tag zu entspannen.

Platz 1: Mark Rober (24,1 Millionen Abonnements)

Der größte Tech-YouTuber Amerikas heißt Mark Rober. Vor seiner Karriere als Videomacher arbeitete er für 9 Jahre als Ingenieur bei der NASA.

Heute findet sich auf seinem Kanal eine bunte Mischung aus selbstgebastelten Tech-Projekten wie dem untreffbaren Baseball, der explodierenden Glitzerbombe oder der weltgrößten Wasserpistole und Wissenschafts-Videos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Top 10: Größte Tech-YouTuber Deutschlands

Und wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Auch bei uns gibt es eine Vielzahl an bekannten Tech-YouTubern. Wir haben euch die größten herausgesucht.

AlexiBexi (1,6 Millionen Abonnements) TuToTV (1,01 Millionen Abonnements) Felixba (765.000 Abonnements) HardwareDealz (648.000 Abonnements) iKnowReview (509.000 Abonnements) der8auer (474.000 Abonnements) KreativEcke (452.000 Abonnements) SwagTab (442.000 Abonnements) Technikfaultier (364.000 Abonnements) Apfelwelt (319.000 Abonnements)

Top 10: Größte Tech-YouTuber der Welt

Unsere internationale Liste wird von vielen indischen YouTubern dominiert. Klar, schließlich handelt es sich dabei um das zweitmeistbevölkerte Land der Welt. Unter die Liste mischen sich aber auch ein paar Bekannte aus dem amerikanischen Raum und Mrwhosetheboss als britischer Vertreter.

Mr. Indian Hacker (31,2 Millionen Abonnements) Crazy XYZ (26,9 Millionen Abonnements) Mark Rober (24,1 Millionen Abonnements) Technical Guruji (23 Millionen Abonnements) Unbox Therapy (18,2 Millionen Abonnements) Manual do Mundo (17,8 Millionen Abonnements) Marques Brownlee (16,9 Millionen Abonnements) Linus Tech Tips (15,5 Millionen Abonnements) Mrwohosetheboss (14,9 Millionen Abonnements) Hacksmith Industries (13,7 Millionen Abonnements)

Wer von den genannten ist euer Favorit? Kanntet ihr alle bekannten YouTuber bereits? Oder war auch für euch ein neuer Kanalfund dabei? Haben wir vielleicht einen Namen übersehen? Und welche Tech-Geheimtipps könnt ihr mit der Community über unsere Liste hinaus teilen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!