Der größte Leistungssprung aller Zeiten? Neues Gerücht zu Nvidia Geforce RTX 5090 lässt auf Großes hoffen

Die Nvidia Geforce RTX 5090 soll die RTX 4090 deutlich in den Schatten stellen. (Bildquelle: Adobe Stock)

Steht uns mit Nvidias kommender Flaggschiff-Grafikkarte RTX 5090 der größte Leistungssprung aller Zeiten von einer Generation auf die nächste bevor? Das zumindest will der Leaker AGF wissen. In einem Tweet auf der Plattform X (ehemals Twitter) schreibt er:

Übersetzt: Die Leute sind verwirrt über den Speicherbus und die VRAM-Kapazität der Nvidia-Blackwell-Top Die-Gaming-GPU. Ich kann im Moment nicht viel sagen, aber der Leistungsanstieg von Generation zu Generation ist der größte, den es je gab. Vergesst nicht, dass Blackwell entwickelt wurde, um mit einer Monster-3nm-MCM-RDN4-[Grafikkarte] zu konkurrieren. Mehr dazu demnächst...

Auf konkrete technische Details oder Benchmarks geht AGF allerdings nicht ein. Letztere dürften auch noch eine Weile auf sich warten lassen, schließlich befindet sich die RTX 5090 noch nicht in der Testphase.

Wie groß könnte der Leistungssprung sein?

Wenn es sich tatsächlich um den größten Leistungssprung aller Zeiten handelt, müsste die RTX 5090 wohl mindestens 70 Prozent schneller sein als die RTX 4090.

Denn das aktuelle Nvidia-Flaggschiff hat seinerseits bereits einen der größten generationsübergreifenden Sprünge gemacht, den wir je gesehen haben. Im GameStar-Test vom Oktober 2022 übertrifft die RTX 4090 die RTX 3090 in 4K-Auflösung um sagenhafte 65 Prozent.

Wie glaubhaft ist der Leak?

Um den Leaker AGF ist es in letzter Zeit zwar still geworden, in der Vergangenheit haben sich seine Vorhersagen jedoch oftmals als zutreffend erwiesen.

Gleichzeitig deckt sich sein aktueller Tweet mit Leaks respektive Gerüchten zur RTX 5090, die schon ein paar Wochen in Umlauf sind. Bereits Ende Februar hatte der Leaker Moore’s Law Is Dead von einem Leistungssprung gegenüber der RTX 4090 in Höhe von 70 Prozent gesprochen.

Die bislang kolportierten Spezifikationen der RTX 5090 sprechen ebenfalls für einen satten Leistungszuwachs:

RTX 4090 RTX 5090* Fertigung TSMC 5NM TSMC 3NM Streaming-Multiprozessoren (SM) 128 192 Rechenkerne 16.384 24.576 Boost-Taktrate 2.520 MHz 2.900 MHz Speicher 24,0 GB GDDR6X 24,0 GB GDDR7 *Angaben unbestätigt.

Die RTX 4090 machts vor

Ausgehend von 50 Prozent mehr Rechenkernen (24.576 versus 16.384), Verbesserungen der Architektur, schnellerem VRAM (GDDR7 versus GDDR6X) und potenziell höheren Taktraten, scheinen 70 Prozent mehr Leistung durchaus im Rahmen des Möglichen zu sein.

Bleibt die Frage, ob die theoretisch höhere Rechenleistung auch auf die Straße gebracht werden kann. Hier lohnt erneut der Blick auf die RTX 4090. In Bildern pro Sekunde ausgedrückt, liefert diese – wie oben beschrieben – eine um 65 Prozent gesteigerte Performance gegenüber der RTX 3090 bei 56 Prozent mehr Rechenkernen (16.384 versus 10.496).

Dazu kommen deutlich höhere Taktraten (nominell 2.520 MHz versus 1.695 MHz) und Verbesserungen der Architektur.

Warum sollte Nvidia erneut einen so großen Sprung hinlegen?

Das geht ebenfalls aus dem Tweet von AGF hervor: Demnach sollte die RTX 5090 ursprünglich gegen ein AMD-Flaggschiff im Multi-Chip-Module-Design (kurz MCM-Design) antreten, das potenziell eine extrem hohe Zahl an Rechenkernen in Aussicht stellte.

Von diesen Plänen scheint AMD mittlerweile jedoch abgerückt zu sein. Leaks und Gerüchte gehen davon aus, dass die RX-8000-Reihe im mittleren Preissegment angreifen und das High-End-Segment Nvidia überlassen wird.

AGF nennt aber noch einen weiteren Grund, der dafür spricht, dass Nvidia aus dem Vollen schöpft:

Demnach bekommt es die RTX 5090 im Laufe ihrer Lebensspanne sowohl mit RDNA4 (RX 8000) als auch mit RDNA5 (RX 9000) zu tun.

Wann wird die RTX 5090 erwartet und was soll sie kosten?

Die Gerüchteküche siedelt den Launch der RTX 5090 gegen Ende 2024 an. Allerdings soll sie die einzige Blackwell-GPU sein, die heuer erscheint.

Zum Preis lässt sich derzeit noch nichts Konkretes sagen. Ein Schnäppchen wird das kommende Flaggschiff aber sicher nicht sein, weshalb wir es mindestens in der Preisregion der RTX 4090 (UVP zum Marktstart: 1.949 Euro) verorten.

Werden auch andere RTX-5000-GPUs so einen Sprung machen?

Während die RTX 5090 tatsächlich den größten Leistungssprung aller Zeiten hinlegen könnte, scheinen RTX 5080 und Co. sich lediglich über moderate Leistungszuwächse freuen zu dürfen.

So soll die RTX 5080 über 12.228 Rechenkerne verfügen (versus 10.240 Kerne der RTX 4080), was auf einen Performancesprung von 20 bis 30 Prozent hindeutet.

Wie seht ihr das? Glaubt ihr, die RTX 5090 wird wirklich den größten Leistungssprung aller Zeiten hinlegen? Oder denkt ihr eher, dass sie einen moderaten Satz nach vorne machen wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!