GTA auf einer Smartwatch: Reddit-Nutzer baut die vielleicht kleinste Spielekonsole der Welt

Handheld-Konsolen haben seit ein paar Jahren wieder Aufwind. Die Nintendo Switch zählt zu den meistverkauften Spielekonsolen aller Zeiten und Valves Steam-Deck macht PC-Gaming auch unterwegs möglich.

Wirklich klein aber ist keine der beiden genannten Optionen. Wie handlich eine Konsole theoretisch sein könnte, zeigt nun ein Nutzer auf Reddit. Der hat aus einer Smartwatch und einem Mini-Controller die vielleicht tragbarste Spielekonsole aller Zeiten erschaffen - und einen der beliebtesten Teile des GTA-Franchises darauf zum Laufen gebracht.

Das liegt doch auf der Hand: Spielen per Smartwatch

Der Nutzer /u/macromayhem teilte seine Konsole der Marke Eigenbau in einem kurzen Video mit der Welt. Darin zu sehen sind die beiden verwendeten Komponenten seiner Konsole: die Android-Smartwatch Lokmat APPLLP 4 und der Zero 2, ein Custom-Controller für die Switch von 8bitdo. Kostenpunkt der Eigenkreation: rund 300 Euro.

Die Smartwatch ist im Inneren mit einer Vierkern-CPU des Typs Unisoc Tiger T310 ausgestattet, verfügt über 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Bei dem Display handelt es sich um ein 1,6 Zoll (4,06 cm) großes Touch-Display mit 400 x 400 Pixeln Auflösung.

Im Video zu sehen ist, wie der Reddit-Nutzer erst per Controller durch die Menüs der Konsole steuert und dann den Open-World-Klassiker GTA: San Andreas startet. Aufgrund des runden Displays der Smartwatch ist das Spiel dann zwar an den Ecken abgeschnitten und ein Teil des HUDs versteckt. Aber Rockstars Gangsterepos läuft erstaunlich flüssig auf der kleinen Uhr.

In den Kommentaren zeigen sich andere Reddit-Nutzer begeistert von der selbstgebauten Spielekonsole. Besonders häufig wird auf den technologischen Fortschritt verwiesen. Was heute in Eigeninitiative machbar ist, hätte 2004 zum Release von GTA: San Andreas wie reine Magie gewirkt.

Was haltet ihr von der Smartwatch als Spielekonsole? Ist das Ganze nur eine Spielerei, wie im geteilten Video, oder hätte die Uhr am Armband echtes Potenzial als Portable-Konsole? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!