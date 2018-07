Günstigere SSDs - Schwächelnder Markt sorgt für Preisverfall bei NAND-Flash-Speicher

Nachdem wir erst kürzlich über erwartete Preissenkungen bei Grafikkarten berichtet haben, könnten auch SSDs demnächst günstiger werden. Während die Preise im Jahr 2017 gestiegen waren, fallen sie zwar bereits seit einiger Zeit wieder. Analysten von TrendForce erwarten aber dennoch weitere Preisreduktionen bei NAND-Flash-Speicher, die auch durch eine immer bessere Ausbeute bei der Produktion ermöglicht werden.

Laut TrendForce könnte sich während des zweiten Halbjahres 2018 bei den NAND-Chips ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage einstellen: Die Hersteller setzten während der vergangenen Monate auf Preisrabatte und sahen von einer Erhöhung der Produktionskapazitäten ab, um den Preisverfall abzumildern.

Auf der anderen Seite bleibe die Nachfrage nach NAND-Flash wegen des geringen Wachstums am Notebook-Markt und weniger Ersatz-Nachfrage in Kombination mit ausbleibenden Speicher-Vergrößerungen bei Smartphones auf der Strecke. Allerdings - so schränkt TrendForce ein - könnten gute Verkaufszahlen der neuen iPhones den Preisverfall abmildern.

SSDs sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt recht günstig zu haben, zumindest im Vergleich zum Beginn des Jahres: So lag die MX500 von Curcial mit 500 GByte im Januar 2018 noch bei etwa 130 Euro, aktuell ist sie dagegen für ungefähr 30 Euro weniger zu haben. Samsungs SSD 860 Evo mit einem Terabyte hat Anfang des Jahres noch über 300 Euro gekostet, derzeit sind es knapp 190 Euro.

Interessant ist auch der Blick auf die MX300 von Crucial mit 525 GByte: Im Oktober 2016 kostete sie 115 Euro. Bis Juli 2017 ist der Preis auf 150 Euro angestiegen, während er aktuell bei knapp unter 100 Euro liegt. Man darf gespannt sein, ob sich die Prognosen bewahrheiten und die Preise noch weiter sinken.