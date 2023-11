Handy statt Bargeld: Dieses Bundesland akzeptiert bald nur noch digitale Bustickets

Eine Busfahrt, die bringt Freude - aber auch ohne Möglichkeit des Bezahlens mit Bargeld? (Alexandre Debiève/Unsplash; niekverlaan/Pixabay)

Alles auf einem Blick Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein schaffen die Bezahlung per Bargeld in Bussen ab.

Stattdessen könnt ihr ab 2024 mit verschiedenen Apps oder einer Prepaid-Karte zahlen.

Der Trend geht in Hamburg immer mehr hin zum bargeldlosen Bezahlen.

Bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) wird in Bussen die Bezahlung per Bargeld abgeschafft - und zwar bereits zum 1. Januar 2024.

Die Neuerung betrifft Busse im Bereich Hamburg AB. Mit »Hamburg AB« ist das Hamburger Stadtgebiet gemeint, sowie die umliegenden Städte und Gemeinden.

Stattdessen setzen die VHH hinkünftig komplett auf das bargeldlose Zahlen nicht nur in Bussen, sondern auch der Hamburger Hochbahn.

Wie genau das funktionieren soll, und was es zu beachten gilt, erfahrt ihr nachstehend.

Wie funktioniert das bargeldlose Bezahlen in Hamburgs Bussen?

Anstelle des Bargelds treten ab 1. Januar die Bezahlung mittels hvv Prepaid Card, hvv App, hvv switch-App und hvv Any. Das Kürzel hvv steht für Hamburger Verkehrsbund .

Wie bezahlt ihr ab nächstem Jahr in Hamburgs Bussen? Die hvv Prepaid Card gestattet Bezahlvorgänge ohne Bargeld - und auch »ohne Anmeldung, Internet, Kredikarte oder Smartphone«, wie der HVV schreibt. Wer will, kann die Card alternativ mit Bargeld aufladen; die Nutzung der Karte selbst im Bus funktioniert dann aber bargeldlos.

Die Bezahlung über hvv Prepaid Card soll im Jahresverlauf 2024 für alle Busse und der HVV möglich sein.

Mit Android und iPhone das Busticket bezahlen? Was das Bezahlen mit dem Smartphone angeht, ist die hvv App sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.

Dasselbe gilt für die App hvv switch, wobei hier wahlweise das Deutschlandticket integriert ist, oder auch Leihautos oder E-Scooter genutzt werden können.

Schließlich die Mobile App hvv Any. Sie registriert automatisch, sosehr ihr ein Verkehrsmittels verlasst - und berechnet am Tagesende das günstigste Ticket für die von euch gefahrene Strecke.

Aber wieso setzt Hamburg sehr bald verstärkt auf das bargeldlose Zahlen?

Wieso verabschieden sich Hamburgs Busse vom Bargeld?

Für den VHH sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache, denn »lediglich 5 Prozent der vhh Gesamteinnahmen entfallen auf den Barverkauf im Bus«, heißt es in der dazugehörigen Meldung.

Hingegen die digitalen Käufe von Einzel- und Tageskarten steigen stetig an, machen momentan 37 Prozent aus.

Der Trend geht Richtung Bezahlung ohne Bargeld: Laut HVV habe man »einen deutlichen Trend hin zum bargeldlosen Bezahlen in Bussen« beobachtet. Des Weiteren werden aktuell 80 Prozent der über den HVV abgewickelten Fahrten über Zeitkarten abgewickelt.

Zeitkarten sind Fahrkarten im öffentlichen Nahverkehr, die uneingeschränkte Fahrten im Rahmen bestimmter Rahmenbedingungen (zeitlich oder geografisch) erlauben.

Hilfe für Bürgerinnen und Bürger: Auf sich alleine und die Technik sollen die Kunden mit der Änderung nicht zurückgeworfen werden. Denn, wie der HVV schreibt, wird das Buspersonal »weiterhin in Tarifkunde ausgebildet und berät Kundinnen und Kunden, wenn Fragen aufkommen sollten«.

Was haltet ihr von der anstehenden Neuerung aus Hamburg? Ist das ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung, oder vermisst ihr schon jetzt die Tage, als ihr im Kleingeldfach eures Portemonnaies nach Münzen für ein Busticket gekruscht habt, ums augenzwinkernd zu sagen. Schreibt uns eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare.