Ihr gegen Steam: Auf den ersten Blick ist der Unterschied klein, auf den zweiten Blick riesig

Wir vergleichen aktuelle Umfrage-Daten bei Steam mit den Ergebnissen aus der GameStar-Community. Es geht um die Grafikkarte, die im Spiele-PC steckt, und dabei gibt es teils große Unterschiede.

Einerseits sehen wir uns an, wie stark die verschiedenen GPU-Reihen wie Nvidias Geforce RTX 3000 oder AMDs Radeon RX 6000 verbreitet sind. Andererseits stellen wir die Top 10 der am häufigsten genutzten Grafikkarten in der GameStar-Community und bei Steam gegenüber.

Die Steam-Daten stammen aus der aktuellen Hardware-Umfrage für den Februar 2023. Unsere eigene Umfrage zu dem Thema haben wir ebenfalls im Februar 2023 durchgeführt, mit stolzen 13.675 Antworten - nochmal vielen Dank für die rege Teilnahme! Alle unserer eigenen Ergebnisse findet ihr hier:

GameStar gegen Steam: Es beginnt ähnlich

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Verbreitung der verschiedenen GPU-Reihen in der GameStar-Umfrage. Wie in der Grafik unten gut zu erkennen ist, dominiert wenig überraschend Nvidia mit seinen Geforce-Grafikkarten das Geschehen. Die Top 4 ist ausschließlich grün, erst auf Platz 5 folgt AMD in Rot mit der RX-6000-Reihe.

Klar an der Spitze liegt die RTX-3000-Reihe von Nvidia, die Ende 2020 auf den Markt gekommen ist. Sie kommt auf mehr als ein Viertel der abgegebenen Stimmen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass diese GPU-Reihe durch die Mining-Krise und die Chip-Knappheit lange Zeit nur zu sehr hohen Preisen zu haben war.

Apropos sehr hohe Preise: Ebenso bemerkenswert ist es, dass die recht junge und sehr hochpreisige RTX-4000-Reihe in der GameStar-Community bereits auf eine Verbreitung von 14,01 Prozent kommt.

Nach der RX-6000-Reihe von AMD mit 10,95 Prozent fällt die Verbreitung dann deutlich ab: Auf Platz 6 folgt die GTX 900-Reihe mit nur noch 3,74 Prozent. Insgesamt macht die Top 5 der GPU-Reihen in der GameStar-Community ganze 83,42 Prozent der abgegebenen Stimmen aus.

Vergleichen wir die Daten mit den jüngsten Hardware-Umfrage von Steam: Auf den ersten Blick ähneln sich die Ergebnisse durchaus, obwohl hier im Gegensatz zur GS-Umfrage auch Notebook-GPUs der verschiedenen Reihen mit berücksichtigt werden.

Bei Steam dominiert ebenfalls Nvidia, bei Steam liegt die RTX-3000-Reihe ebenfalls klar an der Spitze mit über 25 Prozent und bei Steam folgt auf Platz zwei ebenfalls die GTX-1000-Reihe mit etwa 16 Prozent. Bei genauerem Hinsehen wendet sich das Blatt aber drastisch.

GameStar gegen Steam: Riesige Unterschied in der Top 10

Schauen wir uns im direkten Vergleich die zehn Grafikkartenmodelle an, die in den beiden Umfragen jeweils am weitesten verbreitet sind, liegen bei GameStar und bei Steam völlig unterschiedliche GPUs an der Spitze. Beginnen wir aber wieder kurz mit einer Gemeinsamkeit:

Die Top 10 der GPU-Modelle macht in beiden Communitys zusammengenommen einen hohen Anteil aller Grafikkarten aus. Im Falle der GameStar sind es etwa 44 Prozent, bei Steam knapp 39 Prozent.

Die höchste Prozentzahl bei Steam entfällt übrigens mit 10,42 Prozent auf die Antwort Other beziehungsweise Eine andere GPU . In der folgenden Top 10 geht es aber nur um exakt benannte Grafikkarten, daher taucht diese Antwortmöglichkeit hier nicht auf.

Top 10 der Grafikkarten bei GameStar und bei Steam

GameStar Steam 1. RTX 3080 (6,9 %) GTX 1650 (5,9 %) 2. RTX 4090 (6,3 %) GTX 1060 (5,11 %) 3. RTX 3070 (5,1 %) RTX 3060 Laptop GPU (4,6 %) 4. RTX 4080 (4,7 %) RTX 2060 (4,5 %) 5. GTX 1070 (4,4 %) RTX 3060 (4,2 %) 6. GTX 1080 (3,8 %) GTX 1050 Ti (4,0 %) 7. RTX 3080 Ti (3,6 %) RTX 3060 Ti (2,8 %) 8. RTX 2070 Super (3,5 %) RTX 3070 (2,8 %) 9. RTX 3090 (3,3 %) RTX 3050 (2,5 %) 10. RTX 3060 Ti (3,2 %) GTX 1660 SUPER (2,4 %)

Während bei der GameStar-Umfrage nur eine einzige GPU aus einer XX60-Reihe der Mittelklasse (oder langsamer) auftaucht und Modelle der High-End-Reihen XX80 und XX90 klar dominieren, ergibt sich bei Steam das gegenteilige Bild.

Hier gibt es in Form der RTX 3070 nur eine einzige GPU oberhalb der XX60-Reihe und drei GPUs aus der nochmal langsameren XX50-Reihe. Mit der GTX 1650 liegt inzwischen sogar eines dieser Modelle an der Spitze, während zuvor eine gefühlte Ewigkeit die GTX 1060 Platz eins belegt hat. In der Top 10 besteht damit zwischen der GameStar-Umfrage und der Steam-Umfrage ein Unterschied wie Tag und Nacht!

Überraschend kommt das allerdings nicht, schließlich spricht Steam die breite Masse der Spielerschaft weltweit an, während sich auf unserer deutschen Webseite GameStar.de viele Gaming-Enthusiasten tummeln, die überdurchschnittlich viel Zeit mit ihrem Hobby verbringen dürften.

Wie beurteilt ihr die Umfrageergebnisse bei GameStar.de und Steam im Vergleich? Ist alles so ausgefallen, wie ihr es auch erwartet hättet? Oder gab es an der ein oder anderen Stelle doch eine Überraschung? Lasst uns außerdem gerne wissen, welche Gaming-Grafikkarte in eurem Rechner steckt und ob ihr aktuell plant, euch eine neue GPU zuzulegen. Wir freuen uns auf eure Kommentare zu diesem Thema!