Honor Magic6 Pro: Neues Kameramonster mit spannenden KI-Funktionen und fünf Jahren Android-Updates vorgestellt

Das Magic6 Pro wurde offiziell vorgestellt.

Die Vorstellung des Honor Magic6 Pro hat sich hierzulande angedeutet, immerhin hat die offizielle Präsentation in China bereits stattgefunden.

Auf dem MWC hat der chinesische Hersteller nun endlich die Katze aus dem Sack gelassen und den Weg für den westlichen Markt geebnet. Honor präsentierte eine Reihe cleverer KI-Funktionen, eine ungewöhnliche Kamera und fünf Jahre Android-Updates für das Magic6 Pro.

Technische Daten Prozessor Snapdragon 8 Gen 3 Betriebssystem MagicOS 8.0 (Android 14) Speicher 12 GByte + 512 GByte Kamera 180 Megapixel Periskopkamera (f/2.6)

50 Megapxiel Weitwinkelkamera (f/1.4-f/2.0, OIS)

50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera (f/2.0)

50 Megapixel Frontkamera mit 3D-Tiefenscann



Akku 5600 mAh, Aufladen bis zu 80 Watt mit Kabel und 66 Watt kabellos Konnektivität WiFi 7, 5G, Bluetooth 5.3 Display 6,8 Zoll OLED, 1 bis 120 Hertz, FHD+ 1280 x 2800, Maße 162,5 x 75,8 x 8,9 Millimeter Gewicht 229 Gramm Preis 1299 Euro

Honor Magic6 Pro: Specs, Display und Akku

Wie vermutlich alle neuen Flaggschiffe in diesem Jahr geht auch das Honor Magic6 Pro mit dem Snapdragon 8 Gen 3 an den Start. Dem Top-Prozessor stehen 12 GByte Arbeitsspeicher sowie 512 GByte interner Speicher zur Seite.

Beim Display setzt der chinesische Hersteller auf NanoCrystal Shield", das laut Honor zehnmal stärker als das des Vorgängers sein und eine höhere Kratzfestigkeit aufweisen soll.

Ein Blick auf das 6,8 Zoll große Display zeigt eine Auflösung von 2880 x 1280 Pixeln (FHD+). Die dynamische Bildwiederholrate liegt bei 1 bis 120 Hertz.

Schaut man sich das Datenblatt des Flaggschiffs genauer an, fällt eine Spezifikation mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Auge: 5000 Nits HDR-Peak. Im Vergleich zur Konkurrenz ist das ein enormer Wert.

Wie sich die Spitzenhelligkeit auf die Laufzeit des 5600 mAh großen Akkus auswirkt, müssen Tests zeigen. Das Flaggschiff lässt sich per Kabel mit 80 Watt und kabellos mit bis zu 66 Watt aufladen.

Drehen wir das Smartphone auf die Rückseite, blicken wir auf ein Triple-Kamera-Setup, das eine Besonderheit aufweist. Die Telekamera ist mit einem 180-Megapixel-Periskopobjektiv (f/2.6) bestückt und ermöglicht einen 100-fachen Zoom.

Die beiden weiteren Linsen lesen sich wie folgt:

Weitwinkelkamera : 50 Megapixel (f/1.4-f/2.0, OIS)

: 50 Megapixel (f/1.4-f/2.0, OIS) Ultraweitwinkelkamera: 50 Megapixel (f/2.0)

Die Frontkamera kommt ebenfalls auf eine Auflösung von 50 Megapixel (f/2.0) und beherbergt einen 3D-Tiefenscann.

Beim Fotografieren soll natürlich eine KI helfen. Honor hat sich zum Ziel gesetzt, sein Smartphone für die Sportfotografie zu optimieren. Dabei erkennt die Künstliche Intelligenz laut Hersteller ein »breiteres Spektrum an Sportarten und Aktivitäten« als beim Vorgängermodell.

Android 14 mit spannenden KI-Funktionen

Vom iPhone inspiriert? Magic Capsule erinnert stark an die Dynamic Island.

Das Magic6 Pro von Honor kommt mit dem Betriebssystem MagicOS 8 auf Basis von Android 14 und wird fünf Jahre lang mit Updates versorgt.

Magic Capsule ist die vom iPhone inspirierte Dynamic Island. Mit einem Fingertipp sollen Nutzerinnen und Nutzer »sofortigen Zugriff auf wichtige Ressourcen« erhalten, ohne durch Apps navigieren zu müssen, so der Hersteller.

Das Feature »Magic Portal« bietet dagegen KI-Funktionen On-Device, also ohne Cloud-Anbindung.

So soll eine Funktion Adressdaten in einer Textnachricht zuverlässig erkennen und diese Informationen auf Knopfdruck an Google Maps übergeben.

Im Magic6 Pro ist eine KI-Funktion ähnlich wie Circle to Search integriert. Diese soll Artikel auf Bildern erkennen und dem Nutzer die Möglichkeit geben, das entsprechende Produkt auf Online-Portalen zu finden.

Wie diese Funktion im Detail funktioniert und ob sie mit der Einfachheit der Pendants von Google und Samsung mithalten kann, müssen erste Tests zeigen.

Das Magic6 kann hierzulande ab sofort zum stolzen Preis von 1299 Euro vorbestellt werden.

Neben dem Flaggschiff stellte der Hersteller auf dem MWC auch sein neues Einsteiger-Tablet mit Android 14 - das Pad9 - sowie seine neue Notebook-Reihe mit Windows vor.

Schon gewusst: Honor war Teil des chinesischen Technologiekonzerns Huawei, bis Ende 2020 die Trennung vom Mutterkonzern angekündigt wurde. Die Smartphones von Honor werden im Gegensatz zu denen von Huawei mit Android inklusive Google Play Services vertrieben. Als Benutzeroberfläche kommt MagicOS zum Einsatz.