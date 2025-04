Neues günstiges Handy hat einen größeren Akku als ein iPad Air – und ist trotzdem unter 8 mm dünn

Das neue Honor Power besitzt einen gigantischen Akku und man sieht es ihm nicht an. Trotzdem muss ein Kompromiss gemacht werden. (Bildquelle: Honor)

Honor hat ein neues Budget-Handy vorgestellt, das vor allem mit einer sehr langen Akkulaufzeit überzeugen soll. Das Handy ist trotzdem sehr schlank, aber es mussten Kompromisse an anderen Ecken gemacht werden.

Darum ist das wichtig: Das Honor Power zeigt, dass Handys mit großen Akkus nicht unbedingt wie eine Powerbank mit integriertem Display aussehen müssen. Das Gerät könnte für euch geeignet sein, wenn euch eine lange Akkulaufzeit am wichtigsten ist.

8.000 mAh und trotzdem unter 8 mm dünn: Honor hat in das Handy einen Akku gepackt, der sogar größer ist, als der im iPad Air (2024) in der 11-Zoll-Variante (7.554 mAh). Das Handy ist dennoch nur 7,98 mm dünn und besitzt den üblichen Formfaktor der heutigen Smartphones. Optisch erinnert es etwas an die Smartphones von Huawei und Apple.

Es ist außerdem nur 209 Gramm schwer.

Zum Vergleich: Das Doogee V40 Pro ist ein Outdoor-Smartphone mit einem 8.680 mAh-Akku und ist nicht nur deutlich unhandlicher, sondern mit 375 Gramm auch schwerer.

Das Honor Power kann zudem mit einer Ladeleistung von 66 Watt aufgeladen werden.

Solche Zahlen sind wir eher von Powerbanks gewohnt. (Bildquelle: Honor)

Auch der Bildschirm überzeugt: Zum Einsatz kommt ein 6,78-Zoll großer AMOLED-Bildschirm mit einer maximalen Helligkeit von 4.000 Nits.

Die maximale Bildschirmwiederholrate beträgt 120 Hz, ist aber leider nicht variabel.

Die Auflösung von 1224 x 2700 Pixeln sorgt für eine hohe ppi von etwa 437.

Unter dem Display befindet sich ein optischer Fingerabdrucksensor.

Leistung und Software: Im Inneren verrichtet der Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, der im 4-nm-Verfahren gefertigt wurde. Dieser sollte genügend Leistung für den Alltag mitbringen und dank seiner Energieeffizienz in Kombination mit dem großen Akku für eine lange Laufzeit sorgen. Es stehen folgende RAM-Speicher-Konfigurationen zur Verfügung:

8 / 256 GByte

12 / 256 GByte

12 / 512 GByte

Als Betriebssystem ist MagicOS 9, das auf Android 15 basiert, vorinstalliert.

Das Design ähnelt dem von iPhones und Handys von Huawei. (Bildquelle: Honor)

Bei den Kameras musste eingespart werden: Neben dem Akku verbraucht auch das Kamerasystem viel Platz in einem Handy, und genau hier musste Honor einen Kompromiss eingehen, um Platz für den 8.000-mAh-Akku zu schaffen.

Die Hauptkamera hat eine Auflösung von 50 Megapixeln auf einem 1/1.56-Zoll-Sensor. Die Blende beträgt F/2.0. Diese technischen Daten sind fast identisch mit denen der Hauptkamera im Nothing Phone 2. Die Bildqualität der Hauptkamera sollte also durchaus akzeptabel sein.

Das Handy besitzt zwar eine Ultraweitwinkel-Kamera, aber der Sensor hat eine sehr geringe Auflösung von nur 5 Megapixeln. Es ist noch nicht bekannt, wie groß dieser Bildsensor ist, aber er dürfte winzig sein. Die Bildqualität dürfte dementsprechend nicht besonders gut ausfallen.

Die Frontkamera hat eine Auflösung von 16 Megapixeln mit einer F/2.5-Blende.

Preis und Verfügbarkeit: Das Honor Power wurde bisher nur in China veröffentlicht. Umgerechnet kostet es etwa 240 Euro. Aktuell ist noch nicht bekannt, wann und ob es auch den Sprung zu uns schafft.

Wie wichtig ist euch die Akkulaufzeit bei einem Handy? Würdet ihr die Kompromisse bei der Kamera hinnehmen, wenn dafür ein so großer Akku verbaut werden kann? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!