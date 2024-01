Horizon Forbidden West auf dem PC: Ultrawide, Upscaling und mehr - das sind die exklusiven Features

Die PC-Version von Horizon Forbidden West wird umfangreiche Features kommen. (Bild: Sony)

Sony hat bekannt gegeben, dass Aloy ihre Reise auf eurem PC am 21. März fortsetzen wird. Horizon Forbidden West, das Sequel zu Horizon Zero Dawn, wird an diesem Tag auf Steam und im Epic Games Store erscheinen und 60 Euro kosten.

Darüber hinaus gibt Sony bekannt, welche exklusiven PC-Features der Port von Nixxes Software haben wird.

Das sind die PC-Features

Die geteilten Informationen machen Hoffnung darauf, dass es sich hierbei um einen umfangreichen PC-Port handelt. Horizon Forbidden West wird folgende PC-Features unterstützten:

Frei wählbare Bildraten: Es wird möglich sein, eine beliebige Bildraten-Grenze festzulegen oder auch ohne Begrenzung zu spielen.

Anpassbare Grafikeinstellungen: Es wäre wohl kaum ein PC-Port, wenn das nicht möglich wäre.

Hochskalierung über Nvidia DLSS, AMD FSR oder Intel XeSS: Die Upscaling-Methoden aller drei großen Grafikkarten-Hersteller werden an Bord sein. So kann das Spiel auch bei nominell schwächerer Hardware auf hohen Auflösungen gespielt werden.

Frame Generation: Mit DLSS 3 können zusätzliche Frames generiert werden, was das Spielerlebnis flüssiger machen kann. AMDs Variante FMF (Fluid Motion Frames) wird nicht erwähnt. Solange das Spiel DirectX 11 oder 12 verwendet, sollte es allerdings auch funktionieren.

Optimierte Steuerung: Die Steuerung wurde für Maus und Tastatur angepasst, wobei es natürlich auch eine umfassende Controller-Unterstützung geben wird. Sony empfiehlt für beste Immersion die Verwendung eines DualSense-Controllers, weil die adaptiven Trigger bei Horizon Forbidden West zur Geltung kommen. Man kann das Spannen des Bogens oder den Aufprall bei Nahkampfangriffen spüren.

Nvidia DLAA: Hierbei handelt es sich um eine Anti-Aliasing Technologie, die von derselben Technologie Gebrauch macht, die DLSS verwendet. So wird eine bessere Bildqualität erzielt.

DirectStorage: Noch unterstützen nicht sehr viele Spiele DirectStorage, aber mit Horizon Forbidden West kommt ein weiterer Titel hinzu. Damit können die Ladezeiten deutlich reduziert werden.

Ultrawide-Unterstützung: Wer den verbotenen Westen mit Panoramasicht besuchen möchte, kann das Spiel auch im Ultrawide-Format genießen. Es werden die Seitenverhältnisse 21:9, 32:9 und sogar 48:9 unterstützt. Zudem ist Horizon Forbidden West mit drei Monitoren kompatibel.

Im folgenden Trailer präsentiert euch Sony eindrucksvoll die genannten Features:

In den kommenden Wochen wird Sony bekannt geben, welche Systemanforderungen euer PC erfüllen muss, damit ihr das Spiel spielen könnt.

Wie findet ihr die gelieferten Informationen zum PC-Port von Horizon Forbidden West? Werdet ihr euch das Spiel kaufen oder vorbestellen? Gibt es PC-Features, die ihr euch wünscht, die aber nicht angekündigt wurden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!