PlayStation-Hit glänzt schon vor dem nahenden PC-Release mit den Systemanforderungen

Bald nicht mehr PlayStation-Exklusiv: Horizon Forbidden West.

Am 21. März erscheint der PlayStation-Hit Horizon Forbidden West auch für den PC. Damit ihr wisst, ob euer Rechner für den Action-Titel gut genug gerüstet ist, haben die Entwickler Guerilla Games und Nixxes Software nun die offiziellen Systemanforderungen bekannt gegeben.

Sie stellen einen ersten Glanzpunkt für das Spiel dar, weil sie vorbildlich alle wichtigen Informationen vermitteln: Von der anvisierten Detailstufe über die Auflösung und Bildrate bis hin zu größtenteils nachvollziehbaren Hardware-Kombinationen wurde hier an (fast) alles gedacht.

Über die folgenden Links kommt ihr direkt zu den passenden Angaben im Artikel:

Kleine Wermutstropfen sind das Fehlen von Intels Arc-Grafikkarten und der Speichermenge bei der RTX 3060, die es mit 8,0 GByte und 12,0 GByte VRAM gibt. Außerdem liegen die genannten GPUs nicht immer genau in der gleichen Leistungsklasse. Insgesamt wirken die Systemanforderungen aber durchdacht.

Horizon Forbidden West: Das sind die Systemanforderungen

1:21 Horizon Forbidden West kommt bald für PC und die Grafik im Trailer ist einfach nur beeindruckend

Angaben, die für jede Stufe gelten

Arbeitsspeicher: 16 GByte DDR

16 GByte DDR Speicherplatz: 150 GByte auf einer SSD

150 GByte auf einer SSD Betriebssystem: Windows 10 64 Bit (Version 1909 oder höher)

Minimale Anforderungen (1280x720)

Detailstufe: Sehr Niedrig

Sehr Niedrig Durchschnittliche Performance: 30 FPS

30 FPS Prozessor: Intel Core i3 8100 / AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3 8100 / AMD Ryzen 3 1300X Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1650 (4GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (4GB)

Ergänzung der Redaktion: Für diese Anforderungen sollte sich auch Intels Arc-Grafikkarte A380 eignen.

Empfohlene Anforderungen (1920x1080)

Detailstufe: Mittel

Mittel Durchschnittliche Performance: 60 FPS

60 FPS Prozessor: Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 5 3600 Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700

Ergänzung der Redaktion: Für diese Anforderungen sollten sich auch Intels Arc-Grafikkarten A770, A750 und A580 eignen.

Hohe Anforderungen (2560x1440 / 3840x2160)

Detailstufe: Hoch

Hoch Durchschnittliche Performance: 60 FPS @ 1440p / 30 FPS @ 2160p

60 FPS @ 1440p / 30 FPS @ 2160p Prozessor: Intel Core i7 9700 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7 9700 / AMD Ryzen 7 3700X Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

Sehr hohe Anforderungen (3840x2160)

Detailstufe: Sehr Hoch

Sehr Hoch Durchschnittliche Performance: 60 FPS

60 FPS Prozessor: Intel Core i7 11700 / AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7 11700 / AMD Ryzen 7 5700X Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT

Was ihr sonst noch über Horizon Forbidden West wissen müsst

Release: Das Spiel erscheint als Complete Edition am 21. März bei Steam und im Epic Games Store. Darin ist neben Bonus-Inhalten wie Outfits auch der Story-DLC Burning Shores enthalten. Auf der PlayStation 4 und 5 erschien der Titel erstmals am 18. Februar 2022, der DLC kam am 19. April 2023 auf den Markt.

Upscaling: Sony hat bekanntgegeben, dass die PC-Version des Spiels verschiedene Upscaling-Varianten zur Erhöhung der FPS unterstützt, die in den obigen Systemanforderungen vermutlich nicht berücksichtigt wurden: Nvidia DLSS, AMD FSR und Intel XeSS. Noch mehr Frames pro Sekunde per KI-gestützter Bildberechnung ermöglicht Nvidias Frame Generation (nur mit RTX-4000-GPUs möglich).

Ultra-Wide-Support: Auch an Spieler mit besonders breiten Monitoren denken die Entwickler. Vom Seitenverhältnis 21:9 über 32:9 bis hin zu 48:9 unterstützt das Spiel alle entsprechenden Formate.

Was sagt ihr zu den Systemanforderungen von Horizon Forbidden West? Können sich andere Entwickler eine Scheibe davon abschneiden oder seht ihr noch entscheidendes Verbesserungspotenzial? Und empfindet ihr die Angaben gemessen an der zu erwarteten Grafik als passen, zu hoch oder sogar überraschend niedrig? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit!