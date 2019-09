Huawei sucht sich im Kontext des Handelsstreits zwischen den USA und China neue Verbündete: Weil Google dem chinesischen Hersteller die Lizenzen für eigene Apps und Dienste wie Google Maps in Zukunft potenziell dauerhaft verweigert, muss sich Huawei nach Alternativen umsehen - und liebäugelt jetzt mit einer europäischen Partnerschaft.

Huawei-Chef Eric Xu sagte im Interview mit dem Handelsblatt (via Golem), dass man nicht mit einem baldigen Ende des Konflikts der beiden Staaten rechne. Xu betonte außerdem, dass Huawei bereits »heute schon autark genug« von US-Firmen operieren könne.

Trotzdem könnte Googles Lizenzabsage für das am 19. September 2019 erwartet Huawei Mate 30 den Absatz des neuen Flaggschiff-Smartphones insbesondere in Europa gefährden. Das Mate 30 darf zwar mit Android erscheinen, muss aber auf Google-Apps verzichten, die eigentlich als zentraler Bestandteil von Android OS gelten.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC