IFA 2023: Alle Highlights der Tech-Messe im Überblick

Nach der Gamescom ist vor der IFA: Seit dem 1. September lädt die internationale Funkausstellung nach Berlin ein, in der zahlreiche renommierte Hersteller eintreffen, um Produkte und Technologien der Zukunft vorzustellen.

Die Messe selbst wird bis zum 5. September abgehalten - genug Zeit also, um ein breites Portfolio an neuen Geräten zu präsentieren.

Aufgrund der schieren Größe der IFA 2023 kommt man bei all den Vorstellungen unter Umständen kaum hinterher. Deshalb bieten wir euch hier den Überblick über alle Highlights der IFA 2023.

Gaming: Lenovo Legion Go und Legion Glasses als Hauptattraktion

Im Gaming-Segment schickt sich Lenovo an, einer der Hauptdarsteller der IFA 2023 zu werden. Schließlich hat das Unternehmen mehrere interessante Geräte mitgebracht - darunter das Lenovo Legion Go, welches eine ernst zu nehmende Alternative zum Steam Deck und Asus ROG Ally werden will.

Mit den Legion Glasses bringt Lenovo zudem ein etwas anderes Brillenkonzept zur Messe. Die Sonnenbrille spiegelt nämlich den Monitor auf den Brillengläsern wider und schützt eure Inhalte so vor neugierigen Blicken.

Fernseher: Kabelloses Konzept von LG, neuer Riesen-TV von Samsung

Bereits vor wenigen Wochen sind erste Informationen zum LG Signature OLED M durchgesickert, der nun offiziell auf der IFA 2023 gezeigt wird. Der Clou am TV: Das Modell verzichtet nahezu gänzlich auf Kabel, einzig das Netzteil muss für die Stromversorgung angeschlossen werden.

Der Signature OLED M von LG soll (fast) ohne Kabel auskommen. (Quelle: LG)

Zur Bild- und Tonübertragung ist hingegen die Zero-Connect-Box verantwortlich, welche drahtlos mit dem Signature OLED M verbunden wird und die mittlerweile gewohnten 4K-Inhalte bei 120 Hertz abspielen kann. LG lässt sich das Ganze aber auch einiges kosten:

Samsung hingegen entscheidet sich zur IFA 2023 für Klotzen statt Kleckern. Mit einem neuen Q80C-Modell bringt der südkoreanische Hersteller satte 98 Zoll an Bildschirmdiagonale mit, der aber dennoch keine Abstriche in der Bildqualität aufweisen soll.

Smart Home: Matter-Standard schreitet voran

Am 3. November 2022 kam mit Version 1.0 endlich der offizielle Matter-Standard ins Smart Home, welches für eine herstellerübergreifende Vernetzung zwischen der Myriade an unterschiedlichen Geräten sorgen soll. Seitdem führen Unternehmen sukzessive den Support von Matter mithilfe von Software-Updates oder gänzlich neuen Produkten ein.

Zur IFA 2023 bringt etwa Philips eine Aktualisierung für die Hue Bridge, welche durch das kostenfreie Update mit Matter-Kompatibilität ausgestattet wird. Damit spart sich das hinter Hue stehende Unternehmen Signify die Überarbeitung sämtlicher Leuchtmittel - stattdessen wird die Matter-Vernetzung für alle Geräte schlicht über die Hue Bridge hergestellt.

Die Leuchtmittel von Philips Hue sind dank eines Bridge-Updates künftig mit Matter kompatibel. (Quelle: Philips)

TP-Link hingegen setzt auf gänzlich neue Produkte, um zum Matter-Standard aufzuschließen. Unter anderem werden hier die smarten Steckdosen P100M und P115M sowie die Steckdosenleiste P300M veröffentlicht. Dreimal dürft ihr raten, wofür das M-Suffix steht.

Haushaltsgeräte: KI macht auch vor Staubsaugern nicht Halt

Eines der Schlagwörter des Jahres dürfte der Begriff der Künstlichen Intelligenz sein. Außerordentlich viele Hersteller in nahezu jeder Produktgruppe stellen neue Geräte mit KI-Funktionalität vor - auch bei Staubsaugern soll nun die KI-Revolution anstehen, wenn es nach Samsung geht. Das südkoreanische Unternehmen hat dem Bespoke Jet AI nämlich einen eigenen KI-Modus verpasst.

Dieser KI-Modus soll etwa in der Lage sein, durch Erkennung der Bodenart eine optimale Kalibrierung des Akkusaugers vorzunehmen und so neben der perfekten Reinigung auch akkuschonend zu arbeiten.

Jetzt seid ihr gefragt: Auf welche neuen Vorstellungen der IFA 2023 freut ihr euch am meisten? Gibt es ein Produkt, zu dem ihr mehr sehen wollt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!