Neuer Shooter von EA: So heftige Systemanforderungen haben wir vielleicht noch nie gesehen

6:20 6 Minuten im Magie-Shooter Immortals of Aveum: Kämpfe, Rätsel, Upgrades im Detail

Die Unreal Engine 5 hat schon in vielen Tech-Demos für Staunen gesorgt, aber noch kaum in fertigen Spielen. Das soll sich auf Basis der UE 5.1 Ende Juli ändern, wenn der neue EA-Shooter Immortals of Aveum erscheint. Ihr braucht allerdings sehr schnelle Hardware, um den Titel genießen zu können.

Die offiziellen Systemanforderungen sind sogar derart hoch, dass uns spontan kein anderer Titel einfällt, der so heftige Ansprüche an eure Hardware stellen würde. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn das bei euch anders ist. Wie gut der Shooter aussieht, zeigt euch indes das obige Gameplay-Video.

Die minimalen Anforderungen beziehen sich auf das Spielen in 60 FPS, während in vielen anderen Titeln nur 30 FPS anvisiert werden (falls es überhaupt eine entsprechende Angabe gibt). Allerdings gilt das laut Blogeintrag der Entwickler nur für niedrige bis mittlere Details in Full HD:

Minimale Systemanforderungen von Immortals of Aveum

Settings Full HD @ 60 FPS (niedrige bis mittlere Details) Grafikkarte RTX 2080 Super / RX 5700 XT (jeweils 8 GB VRAM) Prozessor Core i7 9700 / Ryzen 7 3700X Arbeitsspeicher 16,0 GByte Datenträger 110 GByte (SSD dringend empfohlen)

Es handelt sich zwar sowohl bei der RTX 2080 Super als auch bei der RX 5700 XT um ältere Grafikkarten aus dem Jahr 2019. Sie haben aber immer noch viel GPU-Leistung zu bieten, wie auch ihre recht hohe Einordnung in unsere 16 Leistungsklassen für aktuelle und ältere Grafikkarten zeigt:

Grafikkarten 2023 im Vergleich: Über 75 GPUs im großen Leistungs-Ranking

In den meisten Fällen ist es für diese GPUs kein Problem, Full HD in maximalen Details mit 60 FPS und mehr darzustellen. Teilweise haben sie auch für die höhere WQHD-Auflösung genug Luft. Soll es diese Auflösung im Fall von Immortals of Aveum sein, steigen die Anforderungen dagegen nochmal stark an:

Empfohlene Systemanforderungen von Immortals of Aveum

Settings WQHD @ 60 FPS (mittlere bis hohe Details) Grafikkarte RTX 3080 Ti (12 GB VRAM) / RX 6800 XT (16 GB VRAM) Prozessor Core i7 12700 / Ryzen 7 5700X Arbeitsspeicher 16,0 GByte Datenträger 110 GByte (SSD dringend empfohlen)

Trotz RTX 3080 Ti und Radeon RX 6800 XT ist hier weiterhin nur von mittleren bis hohen Details die Rede. Wer in dieser Auflösung oder gar mit 4K-Auflösung in den Genuss maximaler Details kommen will, der braucht demnach eine noch schnellere GPU aus den ersten drei Leistungsklassen in unserem oben verlinkten Ranking.

Die Entwickler haben sich also dazu entschieden, in Sachen Technik samt UE5-Features wie Lumen und Nanite All in zu gehen. Mehr zu diesen Funktionen erfahrt ihr im Artikel Unreal Engine 5 – Alles zu Technik, Nanite und Lumen . Chief Technology Officer Mark Maratea beschreibt ihre Entscheidung so:

Man kann in anderen Fantasy-Spielen sehen, dass sie sich bei einigen Details zurückgehalten haben, weil es nicht praktikabel war. Wir haben uns entschieden, nicht praktisch zu sein. Aber um all das zu ermöglichen, mussten wir die schwere Entscheidung treffen, ältere Grafikkarten und die vorherige Konsolengeneration nicht zu unterstützen.

Entscheidend sind mit Blick auf die Systemanforderungen eines Spiels aus unserer Sicht letztlich zwei Dinge: Zum einen, dass die Angaben realistisch ausfallen. Und zum anderen, dass sie in Anbetracht der Optik und Technik des Spiels auch angemessen sind. Spätestens am 20. Juli können wir uns selbst davon überzeugen, wie es sich dabei im Falle von Immortals of Avenum verhält.

Was sagt ihr zu den Systemanforderungen von Immortals of Avenum? In Anbetracht dessen, was wir bislang von dem Spiel gesehen haben, völlig in Ordnung? Unerwartet und auch unerfreulich hoch gegriffen? Oder habt ihr eine andere Meinung dazu? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Gleiches gilt für die Frage, ob euch der Titel überhaupt thematisch und spielerisch interessiert - wir sind gespannt!