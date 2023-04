Neuer Patch für Cyberpunk 2077 räumt mit einigen Technik-Ärgernissen auf

Die Arbeit an Cyberpunk 2077 geht weiter. Wie CD Projekt Red auf Twitter verkündete, ist ein neuer Patch erschienen. Allerdings fällt der sowohl vom Download als auch von der Änderungsliste her recht schmal aus.

Gefixte Crashes

In erster Linie behebt der Hotfix zwei Situationen, in denen es zu Abstürzen kommen konnte. Eine davon findet sich im Verlauf der finalen Quest.

Pathtracing und Dynamic Resolution Scaling

Die zweite Änderung hat mit dem jüngst hinzugefügten Pathtracing zu tun. Sobald dies aktiviert wird, könnt ihr das Dynamic Resolution Scaling nicht mehr nutzen.

Was ist Pathtracing? Dieser experimentelle Modus ermöglicht unter anderem Berechnung von direkter sowie indirekter Beleuchtung auf einem bisher nicht gesehenen Niveau in einem Videospiel. Diese Rendering-Technik geht weit weniger Kompromisse ein als reguläres Raytracing.

Es gilt als die nächste evolutionäre Stufe der Grafik von Spielen. Allerdings ist es ohne den Einsatz von DLSS oder FSR - so denn mehr als eine Handvoll FPS gewünscht sind - nur auf absoluten High-End Karten, wie der 4080 oder 4090 sinnvoll nutzbar.

Bei dem Dynamic Resolutrioon Scaling geht es um eine Technik, die die genutzte Spielauflösung dynamisch anpasst und so je nach Szene die Anzahl der berechneten Pixel teils drastisch reduziert. Dies erhöht die FPS, reduziert jedoch die Bildqualität.

Nicht zu verwechseln mit DLSS, FSR oder Intels XeSS. Diese rechnen die intern genutzte Auflösung über Algorithmen wieder hoch. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, findet ihr hier einen guten Startpunkt.

Aber warum sollte man das dann deaktivieren, wenn doch Pathtracing soviel Leistung braucht?

Unser Hardware-Redakteur Nils Raettig hat dazu eine Vermutung: Mit Pathtracing wird das Bild ohnehin schon teils recht unruhig, durch das nicht leicht vermeidbare Rauschen, das bei Berechnungen per Pathtracing hinzukommt. Kombiniert man das dann noch mit einer dynamischen Auflösung und dem hohen Hardware-Anspruch der Technik, leidet die Bildqualität vermutlich zu stark.

Nutzt also einfach DLSS mit Nvidia Karten, und FSR oder XeSS mit AMD bzw. Intel GPUs. CD Projekt Red nimmt schlicht eine Quelle für potenzielle Enttäuschung aus den Optionen.

Achtung in Sachen Mods: Der Entwickler weist darauf hin, dass obschon sich die Versionsnummer nicht ändert, dennoch Mods in ihrer Funktion betroffen sein können. Wenn ihr also unsicher seid oder sogar neue Bugs erlebt, lohnt sich ein Blick über eure Liste an Mods, ob nicht der ein oder andere ebenfalls ein Update braucht.

Wie schaut es bei euch aus? Seid ihr von den Abstürzen betroffen gewesen? Hat euch der Patch geholfen? Oder hapert euer Spielspaß bei Cyberpunkt 2077 noch an anderen technischen Unzulänglichkeiten? Nutzt ihr den äußerst schicken Pathtracing Modus, auch wenn er jedes Quäntchen an Power aus der GPU presst? Schreibt uns eure Erfahrungen gern in die Kommentare!