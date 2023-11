19:53 In dieses Spiel abzutauchen, fühlt sich fast illegal an

Wenn wir spielen, wird unsere Realität und die Realität des Spiels meistens von unserem Bildschirm getrennt. Aber was wäre, wenn das Spiel weit über eine exe-Datei oder unseren Monitor hinausgeht? Was wäre, wenn wir plötzlich in Frage stellen, was Fiktion ist und was die Wahrheit?

Natalie ist abgetaucht in die Welt der ARGs - der Alternate Reality Games. In dieser kann eine Kinderserie zu einem Horrortrip werden und die Pixelgröße eines Bildes zu einem wichtigen Hinweis. Wie funktionieren diese Spiele, welche sind die besten und was macht sie so faszinierend? Natalie erzählt in dieser besonderen Folge von Welcome Home, Cicada 3301 und lonelygirl15 und nimmt uns mit in Spiele, die eigentlich viel mehr sind als das.

