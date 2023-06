Innovativste Unternehmen der Welt 2023: Deutsche Firma unter den Top 10

Im jüngsten Ranking zu den innovativsten Unternehmen wie gehabt oft vertreten: Die USA, aber auch deutsche Unternehmen sichern sich Plätze in den Top 50 (Quellen: BCG, Sergey Nivens über adobe.stock)

Innovation ist der Motor der Unternehmensbranche. Wer stehen bleibt, tut sich schwer. Dass vor allem die Tech-Branche dieses Credo lebt, beweist das Ranking zu den innovativsten Firmen weltweit.

Die Boston Consulting Group (kurz: BCG) kürt jedes Jahr die Unternehmen, die ihren Sektor maßgeblich beeinflussen. 2023 befinden sich gleich 18 Tech-Firmen unter den Top 10.

1.000 ausgewählte Innovationsmitarbeiter wurde geben, die Unternehmen einzuordnen. Kein Wunder, schließlich lässt sich Innovativität nur schwer objektiv messen, insbesondere über verschiedene Branchen hinweg. Die genauen Kriterien für die Liste waren die Folgenden:

Unternehmenskonzentration: Je mehr Unternehmen sich in einer Branche auf einem Feld befinden, desto verstopfter ist der Sektor und desto schwieriger ist es, seinen Platz zu finden. Die BCG zieht den Herfindahl-Hirschman Diversity Index zu Rate.

Je mehr Unternehmen sich in einer Branche auf einem Feld befinden, desto ist der Sektor und desto schwieriger ist es, seinen Platz zu finden. Die BCG zieht den Herfindahl-Hirschman Diversity Index zu Rate. Wertschöpfung: Der Gesamtwert der von den Aktionären erhaltenen Dividenden.

Der Gesamtwert der von den Aktionären erhaltenen Dividenden. Stimmen pro Branche: Stimmen, die von Mitarbeitern derselben Branche erhalten wurden.

Stimmen, die von Mitarbeitern derselben Branche erhalten wurden. Gesamtstimmen: Die Anzahl der von allen Mitarbeitern erhaltenen Stimmen.

Daraus ergibt sich dieser Ranking mit insgesamt 50 Positionen:

USA auf den Spitzenplätzen

Allein die ersten sechs Plätze werden von amerikanischen Firmen belegt, vier davon aus dem Tech-Sektor. Apple holt sich die Pole Position bereits zum vierten Mal in Folge. Ebenfalls vertreten: Tesla, Amazon, Alphabet (der Mutterkonzern von Google) und Microsoft.

Insgesamt haben 15 der 20 laut dieser Liste innovativsten Firmen ihren Sitz in den USA.

Deutsches Unternehmen auf Platz 10

Siemens machte im Vergleich zum letzten Jahr ganze zehn Plätze gut und setzt sich auf Platz 10 des Rankings ab - und lässt namhafte Firmen hinter sich.

Zu großen Unternehmen, die Siemens dieses Jahr unter anderem überholt hat zählen unter anderem SpaceX, Nvidia, Meta, IBM und Nike.

Folgende deutsche Firmen sind ebenfalls unter den 50 innovativsten Unternehmen:

Biontech

Bosch

Mercedes

BMW

Auch acht chinesische Unternehmen haben sich platziert und machen damit das Gros von insgesamt 13 asiatischen Firmen aus. Europa ist - Großbritannien mitgezählt - insgesamt elf Mal vertreten.

Technologie sowie Transport und Energie machen den Löwenanteil der Liste aus. Wie die Grafik zeigt, sind seit 2013 Finanz- und Chemiefirmen komplett aus den Top 50 verschwunden. Der Health-Sektor ist dafür im Zuge der weltweiten Pandemie gewachsen.

Die Tech-, Energie- und Transport-Sektoren führen die Liste der innovativsten Unternehmen der Welt an.