Nächste Netflix-Neuerung kommt: Das ändert sich vermutlich am Abosystem

Schock in Kanada: Das Basis-Abo ist dort nicht mehr verfügbar. (Quelle: Netflix, Drobot Dean über adobe.stock)

Kanada ist so etwas wie Netflix’ Spielplatz für Änderungen und Neuerungen. Bereits im Februar testete der Anbieter dort die Auswirkungen des Account-Sharing-Verbots - und befand diese schließlich für gut. Wenige Monate später wurde es weltweit ausgerollt und traf somit auch uns.

Wie CTVNews berichtet, muss Kanada nun erneut für ein Experiment herhalten.

Basis-Abo in Kanada ausgesetzt

Wie es scheint, möchte sich Netflix mittelfristig von seinem Basic-Abo (bei uns Basis ) verabschieden. Diesen Schluss lässt zumindest der neueste Testballon in Kanada zu.

Das ist das Basis-Abo: Für 10 kanadische Dollar respektive 8 Euro erlaubt diese Variante Streaming auf einem Endgerät in 720p und stellt die günstigste Option ohne Werbung dar.

Kanadier müssen sich nun entscheiden: Nutzen sie die billigste Option für 6 CAD und halten die damit einhergehende Werbung aus, oder greifen sie zum teureren Standard-Abo für 16,50 CAD ohne Werbung und in Full-HD-Auflösung? Immerhin macht der Unterschied von Basic zu Standard 6,50 CAD im Monat aus (bei Netflix in Deutschland wären es 5 Euro monatlich).

Netflix hat die Basisstufe für neue Abonnenten bereits abgeschafft. Das Unternehmen ließ verlauten, dass es diese Option auch für bestehende Mitglieder in naher Zukunft abschaffen wird.

Bye-Bye Basis-Abo auch in Deutschland?

Aktuell haben wir noch Zugriff auf alle vier Abonnementstufen. Allerdings hat Netflix das Basis-Abo bereits hinter einem Button versteckt.

Um den Basis-Tarif buchen zu können, müsst ihr auf Alle Abos anzeigen klicken, erst dann taucht die Option in der Liste auf. Bis vor ein paar Wochen war das nicht so, wie dieser Screenshot beweist.

Es ist also davon auszugehen, dass Netflix nicht möchte, dass wir diesen Tarif buchen, und er auf absehbare Zeit verschwinden wird.

Wem die Änderungen bei Netflix zu viel sind, ist nicht an den Streamingdienst gebunden. Es gibt Alternativen, fünf davon stellen wir euch in diesem Artikel vor.

Netflix feilt an seinem Angebot und macht Kanada erneut zum Testkaninchen. Auch in Deutschland ist der Basis-Tarif hinter einem Button versteckt. Besitzt ihr ein Basis-Abo? Würdet ihr euch durch das Verschwinden des günstigsten Tarifs ohne Werbung zum teureren Modell gegängelt fühlen? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.