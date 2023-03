Der vielleicht coolste und nerdigste Fernseher, den man sich als Gaming-Fan vorstellen kann

Quelle: Pixabay

Eine Runde Kopfkino: Stellt euch vor, ihr schlurft morgens schlaftrunken ins Wohnzimmer, um mit einer Tasse Melitta Auslese Koffein-befeuert in den Tag zu starten. Aber auf einmal hat sich euer Breitbildfernseher über Nacht in eine überdimensionierte Nintendo Switch verwandelt!

Nicht nur das: Seitlich fahren an der XXL-Switch sogar noch Schubladen auf – und im Inneren befinden sich die klassischen Nintendo-Konsolen. Ein Traum, der für einen vermutlich sehr glücklichen Menschen wohl wahr geworden ist.

Vom Super Nintendo hinüber zum N64 bis zum GameCube steht an Spielekonsolen alles bereit, was sich das Spielerherz mit Pulsschlag Richtung Mario, Luigi und Prinzessin Peach wünscht.

Aber seht selbst, denn das folgende Instagram-Video sagt mehr als tausend Worte. Es trägt den treffenden Titel: Dein Ehemann überrascht dich mit einer neuen TV-Einrichtung. Was macht du da?

Die Antwort des Autors vom Instagram-Beitrag auf diese Frage lautet: Ich würde nie wieder mein Haus verlassen. . Nachvollziehbar, wenn man sich das ganze Video anschaut.

Wer das tut, der entdeckt, mit welcher Liebe zum Detail der beeindruckende Aufbau realisiert wurde. Neben den Spielekonsolen sind Schubladen verbaut, die auf Knopfdruck rotieren und eine Reihe Spiele-Controller frei geben.

An der Unterseite des TVs schiebt sich zudem entlang der Zimmerwand ein Fach auf, bestückt mit allen Anschlüssen, Fernbedienungen und sonstigen Zusatz-Gadgets, die es braucht, um sich in eine immersive Gaming-Sitzung fallen zu lassen.

Das Instagram-Video von Ende Januar bringt es mittlerweile auf fast 200.000 Likes - völlig zu Recht, wie wir finden - auch wenn man sich in den Kommentaren eben so zu Recht fragt, warum der Fernseher sich hinter der Couch befindet. An seinem äußerst coolen Aussehen ändert das aber nichts.

Wir gefällt euch die Nintendo Switch im Großformat? Ein Aufbau, den ihr euch für euer eigenes Wohnzimmer (oder Gaming-Zimmer) wünschen würdet, viel zu übertrieben oder etwas dazwischen? Und besitzt ihr eine echte Switch oder habt ihr es nicht so mit Nintendo? Schreibt es gerne in die Kommentare!