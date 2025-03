Auf WhatsApp, Instagram und Facebook seht ihr bald einen blauen Kreis – das steckt dahinter

Meta kündigt ein neues Icon für WhatsApp, Instagram und Facebook an: Ein blauer Kreis. (Bildquelle: Meta)

Auf die KI von Meta konntet ihr bisher nicht zugreifen. Die kommt jetzt aber schrittweise doch nach Europa, auf WhatsApp, Instagram und Facebook. Der Mutterkonzern Meta fordert euch auf, nach einem blauen Kreis Ausschau zu halten.

Hintergrund:

Auf Meta AI konntet ihr in Europa bisher aber nicht zugreifen. Der Grund: die Datenschutzbestimmungen in der EU. Die war Meta zu streng, sodass der Konzern seine KI zur Veröffentlichung 2024 nicht in Europa ausrollte.

Das ändert sich nun. Obwohl Meta sich nach eigener Angabe immer noch durch das komplexe regulatorische System navigiert, können Europäer nun auch auf die KI zugreifen.

So sollt ihr Metas KI künftig nutzen können

In einem Blogpost kündigt der Konzern an, seine KI diese Woche in 41 europäischen Ländern auszurollen. Den Anfang macht eine intelligente Chat-Funktion in sechs Sprachen. Das bedeutet, dass ihr künftig auf WhatsApp, Instagram und Facebook direkt mit der KI chatten könnt.

Wie das aussieht, zeigt ein Post des rumänischen Publizisten Radu Oncescu. Der hat die Funktion auf Frag Meta AI auf Instagram gefunden.

Hier könnt ihr Meta nach alltäglichen Tipps fragen – und euch so etwa das Googlen sparen.

Auch soll euch die KI nach Metas Ankündigung künftig dabei helfen, relevante Inhalte auf Instagram zu finden. Der Konzern schreibt:

Du planst einen Urlaub in Kanada und brauchst Inspiration? Schreib einfach "Zeig mir Content zu Vancouver Island."

Das könnte langfristig Hashtags unnötig machen.

Wann genau welche Funktionen in welche Länder kommen, ist nicht bekannt. Meta schreibt hierzu nur:

Haltet Ausschau nach einem blauen Kreis – tippt ihn an, um mehr herauszufinden und fangt an, sein Potenzial zu entdecken.

Auch sollt ihr die KI künftig über Gruppenchats auf WhatsApp erreichen. Geht hierfür wie folgt vor:

öffnet einen Gruppenchat schreibt @MetaAI und schreibt dann euren Prompt.

Nun antwortet die KI.

Wie es mit Metas KI weitergehen könnte

Nutzer aus den USA zeigen, was in den USA, wo es die KI schon länger gibt, bereits machen können. Jonah Manzano zeigt auf TikTok etwa, wie die KI ihn beim Schreiben von Kommentaren unterstützt. Je nach Post, werden ihm automatische Kommentare vorgeschlagen.

Auch Radu Oncescu hat eine weitere KI-Funktion entdeckt. Postet er eine Story auf Instagram, wird ihm ein Restyle seines Posts mittels KI vorgeschlagen.

Ob all diese Funktionen so auch in ganz Europa zu finden sein werden, bleibt abzuwarten.

Allerdings ist zu erwarten, dass sowohl bei Bildern als auch Texten künftig mehr generierter Content auf den Plattformen von Meta erscheinen wird.

Redaktionsintern konnten wir in unseren Apps noch keine der Funktionen entdecken. Es ist aber wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch in Deutschland die ersten Nutzer auf die Meta-KI zugreifen können.

Wie ist es bei euch? Seht ihr bereits auf WhatsApp, Instagram und Facebook einen blauen Kreis? Und könnt ihr mit dem interagieren? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare!