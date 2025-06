Intel hat sich wohl verplappert: Gleich vier neue Grafikkarten befinden sich auf dem Weg

Intel scheint bei Battlemage noch nicht ausgezaubert zu haben.

Intel hat stillschweigend vier neue Device-IDs für noch unangekündigte Grafikkarten in die Mesa-Treiberumgebung für Linux eingepflegt. So weit, so harmlos – doch die Kennungen »0xe220«, »0xe221«, »0xe222« und »0xe223« tragen alle das Präfix »BMG« für Battlemage.

Der Knackpunkt: Da Intel die bisherigen Arc B570 und B580 hier explizit mit »BMG-G21« kennzeichnet und ebendieser G21-Chip bei den neuen Einträgen fehlt, wird dies als Hinweis auf den noch immer herumgeisternden BMG-G31 gesehen.

BMG-G31 ist der mutmaßliche Chip der Arc B770, also der wohl leistungsstärksten Battlemage-Grafikkarte.

Auch eine Arc B750, die zwischenzeitlich als bereits verworfen galt, soll auf den performanteren BMG-G31 setzen.

Der Mesa-Treiber dient übrigens als wichtiger Indikator für kommende Hardware-Releases, da Hersteller typischerweise erst kurz vor der Markteinführung die notwendige Software-Unterstützung bereitstellen – auch deshalb lassen die ID-Einträge aufhorchen.

2:02 Pure Mario-Kart-Nostalgie: Wir fahren eine Runde auf dem Mario Circuit auf dem SNES und der Switch 2

Je zwei Modelle für Gaming und Workstation

Die erwarteten neuen Grafikkarten basieren auf dem größeren BGM-G31-Chip, der deutlich mehr Recheneinheiten als die aktuellen Modelle bieten soll.

Die jüngsten Leaks deuten darauf hin, dass die Arc B770 als Flaggschiff-Modell bis zu 32 Xe2-Kerne, 16 GByte GDDR6-Speicher und einen 256-Bit-Speicherbus erhalten könnte. Diese Konfiguration würde eine Speicherbandbreite von 608 GB/s ermöglichen.

Videocardz berichtet zudem, dass BMG-G31 mit einem PCIe-5.0-Interface ausgestattet sein soll. Sowohl die Arc B750 als auch die Arc B770 sollen im vierten Quartal 2025 auf dem Markt landen.

Das mutmaßliche Battlemage-Portfolio im Überblick

Arc B570 Arc B580 Arc B750* Arc B770* Chip BMG-G21

16 Xe²-Kerne

2.304 ALUs BMG-G21

20 Xe²-Kerne

2.560 ALUs BMG-G31

24 Xe²-Kerne

3.072 ALUs BMG-G31

32 Xe²-Kerne

4.096 ALUs Speicher 10 GByte GDDR6

160-Bit

320 GB/s 12 GByte GDDR6

192-Bit

456 GB/s 12 GByte GDDR6

192-Bit

456 GB/s 16 GByte GDDR6

256-Bit

608 GB/s TDP 150 Watt 190 Watt 220 Watt 250 Watt *Aktueller Stand der Leaks

Der mysteriöse BMG-G31 Intel Battlemage: Die verloren geglaubte GPU taucht erneut in Leaks auf von Jusuf Hatic

Zusätzlich zur Arc B770 und Arc B750 werden passende Pro-Varianten für den professionellen Markt erwartet.

Diese Modelle sollen teilweise mit bis zu 24 GByte VRAM ausgestattet werden, um im KI- und Workstation-Bereich konkurrenzfähig zu bleiben. Intel hat jüngst zur Computex 2025 die Arc Pro B50 und B60 für Workstations angekündigt, die ebenfalls auf der Battlemage-Architektur basieren.