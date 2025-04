Intel Battlemage: Die verloren geglaubte GPU taucht erneut in Leaks auf

Ja, nein, doch, vielleicht: Das Verwirrspiel rund um die Intel Arc B770 und Arc B750 geht weiter.

Bisher sind zur Battlemage-Generation lediglich die Arc B580 und B570 erschienen. Die performantesten GPUs des Intel-Portfolios rund um die Arc B770 und B750 wurden hingegen laut einem Leak im März ersatzlos gestrichen.

Nun taucht allerdings ein weiteres Lebenszeichen des zugrundeliegenden Chips der Arc B770 auf. Der BMG-G31 genannte Chip wurde erneut in Versandunterlagen entdeckt. Der Screenshot stammt vom Leaker »Haze2K1«. Auch Tomasz Gawroński, der die Gerüchteküche zu den eingestellten High-End-Grafikkarten von Intel einheizte, fand Hinweise auf den Battlemage-Chip.

Zur Erinnerung: Der BMG-G31-Chip wurde bereits mehrfach gesichtet; der Vollausbau wäre wohl in der Arc B770 gelandet. Diese hätte im Vergleich zum Vorgänger folgende Spezifikationen gehabt:

Intel Arc A770 Intel Arc B770 Architektur ACM-G10

Intel Xe HPG BMG-G31

Intel Xe² HPG Chip 32 Xe-Kerne

4.096 Shader-Einheiten 32 Xe²-Kerne

4.096 Shader-Einheiten Speicher 16 GByte GDDR6

256-Bit 16 GByte GDDR6

256-Bit

Gawroński lässt indes eine etwas andere Interpretation offen, dass Intel den G31-Chip einfach für zukünftige Entwicklungen weiterverwendet.

Neu ist an dieser Stelle nämlich auch die Erwähnung des »C32«-Sockels, der dem Leaker zufolge potenziell für eine Grafikkarte der »Celestial«-Serie steht. Diese soll laut Intel Fellow Tom Petersen (via The Full Nerd Podcast) hardwareseitig fertig sein.

Dass der BMG-G31 mal wieder ein Signal sendet, bedeutet zumindest nicht automatisch, dass Intel doch noch einen direkten Release der Arc B770 anpeilt; zumal es sich beim verschickten Inhalt wohl nur um einen passenden Kühler sowie die zugehörige PCIe-Steckkarte handelt.

»OneRaichu«, ein weiterer Intel-Leaker, ist sich hingegen sicher, dass dies nicht das letzte Mal war, dass wir von der Intel Arc B770 hören werden - trotz der gegenteiligen Mutmaßungen um das vorzeitige Ende der Grafikkarte. Der Hersteller selbst äußert sich wie gewohnt nicht zu den Gerüchten.