Intel Battlemage: Erste GPU taucht in Versandlisten auf - Release im Dezember?

Nach dem Debüt blieb es lang still um Intel Arc, doch schon bald soll der Nachfolger in den Startlöchern stehen.

Während Nvidias kommende RTX-5000-Generation wohl zur CES 2025 vorgestellt werden soll und auch AMD auf nächstes Jahr mit der RX-8000-Reihe wartet, scheint es bei Intel noch etwas schneller zu gehen. So tauchen zu der anstehenden Battlemage-Generation immer mehr Leaks auf, die den Release der neuen GPUs noch in diesem Jahr verorten.

Unter anderem haben die für ihre zuverlässigen Informationen bekannten Leaker Tomasz Gawroński auf X/Twitter sowie »Golden Pig Upgrade« auf dem chinesischen Weibo-Portal den kommenden Dezember als Veröffentlichungszeitraum genannt.

Weitere Angaben außerhalb des »baldigen« Launch von Intel Battlemage ließen die beiden Leaker allerdings nicht heraus.

Stattdessen kommt von anderer Seite eine angebliche Bestätigung dieser Gerüchte rund um den bevorstehenden Release: X/Twitter-Nutzer »josefk972« hat einen Screenshot einer Versandliste veröffentlicht, die das Verpackungsmaterial einer »Intel BMG B580« beinhaltet.

Zumindest die angegebenen Dimensionen mit 192 x 89 x 381 Millimetern würden für eine Grafikkarte mitsamt Verpackungsmaterial ausreichen.

Die Intel Arc A580 als direkter Vorgänger fasste etwa eine Breite von 132 Millimetern sowie eine Länge von 271 Millimetern bei einer Höhe von drei Slots.

Von den bisherigen Leaks rund um Battlemage ausgehend, die zumindest äußerlich keine großen Änderungen erwarten, sind ähnliche (und damit zur Verpackung passende) Maße denkbar.

15:47 Intel Arc, Raptor Lake und Co.: Das waren die Highlights der Intel InnovatiON

Mit dem neuerlichen Leak zeichnet sich auch ab, dass Intel mit der Arc A580 zum Einstieg in die Battlemage-Generation plant. Diese soll auf dem G21-Chip basieren, der sich letztmals im September in einem geleakten Benchmark (via wccftech) zeigte.