Intels nächste CPU könnte endlich kopieren, was AMD seit ein paar Jahren zum Gaming-Favoriten macht

Bei den Gaming-CPUs liegt Intel aktuell hinter AMD - aber das könnte sich schon bald ändern.

Seit der Einführung von 3D V-Cache hat AMD bei den Prozessoren vor allem im Gaming-Bereich ordentlich zugelegt und bei den Marktanteilen gegenüber Intel mächtig aufgeholt. Das Alleinstellungsmerkmal der AMD-CPUs könnte aber schon bald auch bei Intel aufgeboten werden.

Intel könnte schon bald eigene »X3D«-Prozessoren liefern

Die Wahl zwischen Intel und AMD ist essenziell, wenn es um den Aufbau eines neuen oder das Aufrüsten eines Gaming-PCs geht. Seit ein paar Jahren liegt die Gunst der Spieler zu großen Teilen bei AMD. Das liegt vor allem an der innovativen »3D V-Cache«-Technologie, die mehr Leistung Spielen verspricht.

AMD stapelt hier zusätzlichen L3-Cache-Speicher vertikal auf dem Prozessor, was die Performance deutlich steigert. Zusammen mit der ordentlichen Energie-Effizienz ergibt sich ein für Intel derzeit quasi unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bei Modellen wie dem Ryzen 7 7800X3D.

Intel holt endlich auf: Die Machtverhältnisse scheinen also klar, könnten sich allerdings mit der 2026 erwarteten Architektur »Nova Lake« wieder verschieben. Die Ankündigung auf der Intel Direct Connect 2025 deuten nämlich darauf hin, dass Intel schon bald selbst eine Art »X3D«-CPUs auf den Markt bringen könnte (via wccftech).

Bei dem Event wurde nämlich unter anderem die neue18A-PT-Fertigungstechnologie mit Hybrid-Bonding in Form von Foveros Direct-3D vorgestellt. Diese soll sich besonders für sogenannte 3DIC-Designs, also Schaltkreise, bei denen Bauteile in mehreren Schichten vertikal verbunden sind, eignen.

Offenbar werden dabei sogar noch geringere Abstände erreicht als bei TSMCs SoIC-X. Theoretisch könnte Intel also, wenn die Technologie denn in Consumer-CPUs übernommen wird, nicht nur mit AMD gleichziehen, sondern sogar einen Vorsprung bei der Leistung erarbeiten.

Ob und wann Intel eine für Spieler attraktive »X3D«-CPU auf den Markt bringt, steht natürlich noch in den Sternen. Zudem dürfte sich auch AMD nicht auf den Lorbeeren ausruhen und selbst weiter an technischen Innovationen arbeiten. Der Zweikampf bei den Prozessoren könnte aber in ein paar Jahren wieder an Fahrt aufnehmen.

